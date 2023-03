Officine Rasera: arrivano i kit Ausilio per l’installazione di pannelli fotovoltaici

Elementi e accessori per la ventilazione del tetto, teli traspiranti e impermeabilizzanti, sistemi di sicurezza sul lavoro in quota, vari accessori per l’edilizia. Questo il core business di Officine Rasera, azienda di Crocetta del Montello (Treviso), attività che si affianca a quello della minuteria metallica di precisione.

Grazie a una storia di oltre cinquant’anni fatta di innovazione e ricerca, l’azienda è riuscita nel tempo ad affidare al mercato una gamma di prodotti di qualità, moderni e certificati, specializzandosi sempre di più nel mondo delle coperture.

Tra le ultime novità ci sono le soluzioni per l’installazione di pannelli fotovoltaici Ausilio, che comprendono un’ampia gamma di articoli e componenti modulari per l’ancoraggio di pannelli su ogni tipo di copertura.

La gamma di prodotti Ausilio consente di installare pannelli fotovoltaici di ogni forma e misura, senza dover ricorrere a tagli o modifiche degli elementi.

Ausilio comprende tre kit standard per il fissaggio di pannelli fotovoltaici: il sistema Duo, che può ospitare due pannelli in posizione verticale, il sistema Mono sky e Mono Land, adatti all’ancoraggio di un solo pannello, rispettivamente in posizione verticale oppure orizzontale.

Tutti i kit di fissaggio, sia per tetti piani sia per tetti inclinati, sono forniti completi di tutti gli accessori necessari al fissaggio dei pannelli, in comode scatole che facilitano la gestione, il trasporto e l’immagazzinamento.

I VANTAGGI DEL SISTEMA AUSILIO

• carico sul pannello (in caso di neve) fino a 1 kN/m2;

• resistenza al vento fino a 28 m/s;

• montaggio semplice e intuitivo

• posa rapida

• componenti regolabili

• resistenza

• durevole nel tempo

• modulare

• trasporto facile

• materiale testato e certificato Ce