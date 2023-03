Neopor BMBcert di Basf: l’isolante è Low Carbon

Le tecnologie e i processi finalizzati alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica sono indispensabili per mitigare il cambiamento climatico. Basf persegue nell’obiettivo con il metodo Biomass Balance, introducendo nel ciclo produttivo fonti rinnovabili al posto di fonti fossili.

Il metodo Biomass Balance prevede fonti rinnovabili sostenibili e certificate come il biogas e la bio-nafta, derivati da rifiuti organici e biomassa, utilizzate per la produzione dell’isolante Neopor BMBcert.

Derivato al 100% da fonti rinnovabili, sostenibili e certificate, Neopor BMBcert permette di realizzare prodotti isolanti low CO2 certificati ReMade in Italy, con bassissima impronta di carbonio, che contribuiscono all’economia circolare e a progettare e costruire un futuro sostenibile ed evoluto.

Tutte le informazioni relative a Neopor BMBcert e agli isolanti a basso carbon footprint sono raccolte nel sito www.isolanti-lowco2.it.



La CO2 generata dalla produzione di un pannello isolante in Neopor BMBcert, è ridotta di circa il 66% rispetto alle emissioni generate dalla produzione di equivalenti pannelli in Eps tradizionale, come confermato (fase A1-A3 del Lca) dall’associazione tedesca Ibu (Institut Bauen und Umwelt) che redige dichiarazioni ambientali di tipo III secondo le norme Iso 14025 ed En per materiali ecologici da costruzione per bioedilizia.

In Italia, i prodotti isolanti realizzati in Neopor BMBcert sono certificati come 100% riciclati secondo lo schema Remade in Italy, ovvero l’associazione proprietaria del primo schema di certificazione accreditato per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un materiale, semilavorato o prodotto finito.

Lo schema di certificazione Remade in Italy richiede la predisposizione da parte dell’aziende produttrici di isolanti di un piano di tracciabilità della materia prima e dei flussi all’interno del processo produttivo. Massima attenzione è posta sulla documentazione di ogni elemento a prova della correttezza dei passaggi e la cura nel processo. Grazie alla certificazione Remade in Italy, i prodotti realizzati con Neopor BMBcert rispondono pienamente ai requisiti fissati dai Criteri Ambientali Minimi (Cam) per poter usufruire degli incentivi previsti dal superbonus.

Le soluzioni costruttive che utilizzano isolanti Low CO2 realizzati in Neopor BMBcert di Basf:

1. Argisol + di Bioisotherm: blocco cassero preassemblato per la realizzazione di pareti portanti in calcestruzzo armato, termicamente isolate e pronte per la finitura finale. Classe A Remade in Italy

2. H2Wall Eco 100+ di SCF – Sistemi costruttivi futuri Sicilferro Torrenovese: elemento costruttivo ICF per contenere pareti di calcestruzzo, leggero, facile da installare, resistente ed antisismico. Classe A Remade in Italy

3. Isotex Total Green di Isotex: blocco cassero in legno cemento con inserto Neopor BMBcert parte di un sistema costruttivo termoisolato, antisismico e resistente al fuoco, Classe A+ Remade in Italy

4. Neodur WTRX A+ di Gruppo Poron: lastra stampata per isolamento a cappotto con particolare trama in rilievo per l’adesione dei collanti. Classe A+ Remade in Italy

5. Relive Alutech di Isolconfort: pannello isolante sotto-tegola con barriera riflettente e camera di ventilazione. Classe A+ Remade in Italy

6. Reverso de L’Isolante: lastra isolante prodotta con l’innovativo processo di sintolaminazione. Classe A+ Remade in Italy

7. Thermopon Grigio Eco Green di Settef – Cromology Italia: lastra per sistema di isolamento a cappotto, tagliata da blocco, a bordo dritto. Classe A+, Remade in Italy

8. Varionova Green di Rehau: pannello sagomato per impianti radianti a pavimento. Classe A+ Remade in Italy

9. Vitanova 80 di Primate MPE: lastra isolante stampata per l’isolamento termico a cappotto. Classe A+ Remade in Italy