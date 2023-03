ME 2023: il mondo dell’edilizia ti aspetta alla fiera MadeExpo

ME 2023: dal progetto al comfort abitativo

Imprese e progettisti impegnati in nuove realizzazioni o in interventi di riqualificazione trovano nel Salone Costruzioni di ME 2023 gli strumenti, i prodotti e le soluzioni per progettare e realizzare edifici sicuri grazie a:

Sistemi costruttivi innovativi, performanti

Materiali tradizionali e ad alta tecnologia, che rispondono ai gusti

e agli stili di vita

Finiture ad alto potenziale di personalizzazione

All’interno del Salone Costruzioni si svolgerà FEL, la manifestazione dedicata agli operatori dei settori pitture, colore ed edilizia leggera.

La collocazione di FEL all’interno del Salone Costruzioni conferma la centralità del settore pitture e vernici e favorisce il dialogo continuo tra i principali attori del mercato professionale del colore e gli altri protagonisti del settore delle costruzioni.

PRODOTTI, NETWORKING, BUSINESS, FORMAZIONE

Nei 4 giorni di manifestazione non mancheranno eventi, momenti di networking e occasioni di formazione dedicati ai due temi della manifestazione, sostenibilità e innovazione.

Tra gli appuntamenti più interessanti segnaliamo:



UNBUILT

20 studi di architettura internazionali, selezionati da un comitato scientifico della redazione di Platform, presenteranno durante ME il loro progetto ‘mai costruito’.

DESIGN FOR CIRCULARITY

Un workshop di progetto aperto ai docenti e agli studenti della Scuola di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, per rinsaldare il dialogo fra mondo della formazione e settore industriale.

Sono 7 le aziende espositrici che collaboreranno con gli studenti per sviluppare concept innovativi dedicati alla circolarità dei processi e della naturalità dei prodotti.

