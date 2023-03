Manitou-Kiloutou: nasce il primo progetto di retrofit di macchine pesanti

Nasce il primo progetto di retrofit di macchine pesanti, che coinvolge un costruttore e una società di noleggio. A siglare questa importante partnership sono Manitou, uno dei principali player mondiali nei settori della movimentazione, delle piattaforme aeree e del movimento terra, e Kiloutou, terza società di noleggio di attrezzature generaliste in Europa.

L’accordo di collaborazione esclusiva prevede la fornitura di kit che consentono di trasformare i motori termici in propulsori completamente elettrici a bassissime emissioni di carbonio.

«Attualmente stiamo lanciando la gamma a basse emissioni Oxygen», afferma Michel Denis, direttore generale del Gruppo Manitou. «Cercavamo però anche una soluzione per le nostre macchine a combustione interna già in funzione, per sviluppare lo stesso approccio. Kiloutou è particolarmente aperta a questo tipo di soluzioni, quindi lavoreremo insieme per creare dei kit di retrofit. L’obiettivo è estendere la vita utile dei nostri prodotti e ridurre la nostra impronta di carbonio».

Nei prossimi due anni le due aziende lavoreranno per verificare la fattibilità tecnica ed economica del progetto, che prevede l’elettrificazione di carrelli elevatori telescopici inizialmente progettati e venduti con motori a combustione interna.

La prima fase dei test sarà effettuata su un carrello elevatore telescopico della flotta di noleggio di Kiloutou, che nel corso del 2023 sarà smontato e riassemblato con un kit di elettrificazione presso lo stabilimento del Gruppo Manitou ad Ancenis, in Francia. Il dimostratore sarà successivamente testato in condizioni reali presso il centro di prova Kiloutou vicino a Lille, sempre in Francia.

Una volta superato il test, il Gruppo Manitou proporrà in esclusiva a Kiloutou dei kit di elettrificazione per macchine rimesse a nuovo con parti nuove o usate, che comprenderanno vari componenti, tra cui batterie agli ioni di litio. La collaborazione riguarderà soprattutto attrezzature che Kiloutou ha nel parco noleggio da circa cinque anni e la distribuzione dei kit avverrà su più modelli in un periodo di 12 mesi, a partire dall’inizio del 2024.

Le macchine elettrificate saranno incluse nella gamma ecologica Impakt e rese disponibili nelle filiali Kiloutou in Francia.

«In Kiloutou siamo convinti che la decarbonizzazione del settore dell’edilizia e dei lavori pubblici richieda un lavoro di squadra. Il progetto con il Gruppo Manitou mette in pratica questo principio e dimostra che operiamo per raggiungere gli stessi obiettivi», dichiara François Renault, direttore Attrezzature e Sviluppo Sostenibile. «La possibilità di offrire una seconda vita alle macchine della nostra flotta, riducendone le emissioni, è una leva fondamentale per ridurre le nostre emissioni indirette. Attualmente lavoriamo con particolare impegno per accelerare questa soluzione di economia circolare».