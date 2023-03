I nuovi rivetti a strappo Gtreriv di Rivit

Rivit, azienda di Ozzano dell’Emilia specializzata in sistemi di fissaggio e utensili per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera, e parte del Gruppo Fervi dal 2021, presenta il nuovo rivetto a strappo Gtreriv.

Facile e veloce da fissare, grazie al meccanismo che permette la rottura del chiodo a filo della superficie, Gtreriv assicura l’efficacia su giunzioni con spessori diversi. Per garantire il serraggio sono disponibili in diversi diametri e lunghezze (5,2 – 6,3 – 7,7 mm) e possono essere a testa tonda o larga a seconda delle necessità.

A tenuta stagna, i rivetti Gtreriv sono studiati per il settore dell’edilizia grazie alle loro caratteristiche di impermeabilità, data dalla guarnizione in neoprene posta sotto la testa, e di resistenza alla corrosione, dovuta alla lega di alluminio che costituisce boccola e chiodo, sono efficaci anche in condizioni atmosferiche critiche.

In particolare, i Gtreriv sono adatti per fissaggi sulle staffe che sostengono i pannelli solari fotovoltaici su lamiere grecate e pannelli sandwich.

Possono essere utilizzati anche su superfici morbide, sottili, flessibili e fragili: grazie alle tre grandi ali di pressione, la forza di serraggio viene distribuita su un’ampia parte della superficie, evitandone il danneggiamento. In questo modo qualsiasi materiale può essere rivettato in piena sicurezza.

I rivetti Gtreriv sono inoltre caratterizzati da una buona resistenza di trazione ma anche ai tagli e alle vibrazioni, elementi che li rendono adatti a fissaggi di precisione grazie a un livello di presa eccellente persino sulle superfici curve.

Per adoperare questi rivetti l’azienda propone a catalogo anche tools idonei al fissaggio di Gtreriv.

Rivit sarà a Stoccarda, alla fiera internazionale di settore per sistemi e tecnologie di fissaggio Fastener Fair Global dal 21 al 23 marzo. Presso lo stand (Pad 03/1702) sarà possibile vedere le novità e conoscere meglio il catalogo dell’azienda.