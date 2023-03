Eclisse Syntesis Line: il silenzio è d’oro con il kit acustico

Le porte sono un elemento determinante per creare ambienti silenziosi e privi di rumore, aspetto fondamentale per garantire il giusto comfort domestico. Proprio per questo motivo Eclisse ha messo a punto una versione acustica della soluzione per porte filomuro Syntesis Line battente.

Il kit acustico è una soluzione brevettata studiata per limitare la trasmissione del suono, che assicura un abbattimento acustico certificato fino a 33 dB.

Il kit acustico Syntesis Line comprende diversi elementi specificatamente studiati come un’apposita ferramenta dotata di una guarnizione supplementare, a sostegno delle prestazioni acustiche.

Il pannello porta in truciolare forato, disponibile nelle finiture bianco Ral 9010, laccato opaco nei colori Ral oppure pitturabile, ha uno spessore di 45 millimetri ed è già fornito di serie delle lavorazioni necessarie per l’applicazione degli accessori.

A garanzia della prestazione acustica, sono disponibili chiusure con la sola maniglia, la maniglia con il nottolino oppure la maniglia con cilindro.

Un paraspifferi con doppia regolazione è inserito nella fresata inferiore del pannello porta ed è regolabile in discesa e in inclinazione, per una pressione omogenea su tutta la lunghezza. Il paraspiffero si alza e si abbassa a ogni apertura e chiusura della porta battente, mentre la forma arrotondata e flessibile avvolge gli interstizi con precisione.

Oltre ai paraspifferi, delle guarnizioni acustiche sigillano superiormente e verticalmente l’intero foro porta, per offrire il massimo isolamento dai rumori.