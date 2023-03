Direttiva Case Green: Cortexa a disposizione del Governo per identificare le strategie più efficaci

Il 14 marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive) che prevede la riqualificazione degli edifici residenziali in classe G di ogni Stato membro.

Sono circa il 15% gli immobili esistenti energivori e obsoleti che dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033.

Una bella novità, che sopraggiunge poco dopo la decisione del Governo italiano di ridurre l’aliquota del Superbonus e di interrompere le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Per raggiungere gli obiettivi europei, Cortexa chiede al Governo di adottare delle politiche strutturali di incentivazione e di ripensare, dopo la riduzione dell’aliquota del Superbonus, la messa al bando della cessione del credito e dello sconto in fattura, a strumenti sostenibili di sostegno finanziario, per mettere in condizione tutti gli italiani, specialmente i meno abbienti, di intervenire sulle proprie abitazioni.

«Come Cortexa desideriamo mettere a disposizione del Governo le nostre conoscenze, per mettere a punto una strategia a lungo termine che consenta di riqualificare gli edifici più energivori con soluzioni durevoli ed efficaci», afferma Stefano Deri, presidente di Cortexa.

Dato che l’unica energia veramente sostenibile è quella risparmiata, sarà necessario intervenire in primo luogo sull’involucro degli edifici, affinché non vi siano più sprechi di energia, qualunque sia la fonte di approvvigionamento energetico.

Una soluzione è l’installazione dei Sistemi a Cappotto forniti come kit da un unico produttore, dotati di certificato ETA e marcatura CE, progettati e posati secondo le norme vigenti e le migliori conoscenze tecniche disponibili.

«Non si può prescindere dal Sistema a Cappotto per raggiungere gli obiettivi europei, chiediamo quindi che il Governo renda obbligatori per questo Sistema criteri di qualità chiari e rigorosi. Solo così potremo ambire a raggiungere gli obiettivi europei, evitare lo spreco di risorse pubbliche a causa di interventi non efficaci e garantire ai cittadini abitazioni salubri, confortevoli e il cui valore di mercato resti stabile nel tempo», prosegue Deri.

«Rispetto al passato dovremo porre maggiore enfasi sul controllo della qualità degli interventi e sull’utilizzo delle risorse, impegnandoci ad usufruire di tutti i vantaggi ambientali, economici e sociali che la riqualificazione energetica può offrire: riduzione di consumi ed emissioni, incremento dei posti di lavoro, riduzione delle spese sanitarie dello Stato, solo per citarne alcuni. Per questo scopo, Cortexa mette a disposizione del Governo il più ampio e riconosciuto bagaglio di conoscenze sul Sistema a Cappotto in Italia».

Cortexa è un progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il Sistema di Isolamento a Cappotto e riunisce le più importanti aziende del settore. Dal 2007, con il suo Manuale per l’Applicazione del Sistema a Cappotto e numerosi progetti e iniziative di informazione e formazione, diffonde e condivide la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità.