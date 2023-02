Bonus, il governo blocca la cessione dei crediti d’imposta

È entrato subito in vigore il nuovo decreto Ammazzabonus, chiamato dal governo Conti in Sicurezza. Il provvedimento modifica il meccanismo del superbonus e di tutti gli altri incentivi e prevede il blocco immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. Restano in vigore solo le detrazioni spalmate su dieci anni. È stato introdotto anche il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.

I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus già asseverati. Per il superbonus la scampano le abitazioni unifamiliari con Cilas presentata prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Per i condomini conta invece la data della delibera e alla Cilas. Per gli altri bonus già asseverati la cessione del credito avrà via libera se è stato richiesto il titolo abilitativo o sono iniziati i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto. Per gli acquisti di immobili si guarderà alla data del preliminare o del rogito. Va aggiunta una postilla: si tratta di un decreto governativo, che deve passare entro 60 giorni all’approvazione del Parlamento, che potrebbe modificarne alcuni aspetti, ma quelli marginali.

Gli effetti: l’Ance ha stimato che i crediti d’imposta incagliati, cioè senza acquirente, sono di circa 15 miliardi. Soldi che bloccano le imprese e, naturalmente, i cantieri. Secondo i calcoli dell’associazione dei costruttori, 1 miliardo di crediti incagliati equivale al blocco di circa 6 mila cantieri, tra unifamiliari e condomini, con il rischio di fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9 mila occupati. E i 15 miliardi di crediti fiscali attualmente bloccati possono impattare, a valanga, su 25 mila imprese a rischio fallimento, 130 mila disoccupati in più nel settore delle costruzioni (senza contare le aziende della filiera) e problemi per circa 90 mila cantieri.