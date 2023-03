Ard Raccanello: tre nuove idropitture da interno certificate in classe A+

Ard Raccanello, azienda di Padova specializzata in pitture e vernici per l’edilizia, ha di recente integrato la gamma di idropitture da interno con tre proposte lavabili e rispettose dell’ambiente. Certificate in classe A+, emettono basse emissioni di sostanze inquinanti dannose per l’uomo e l’ambiente circostante.

Le novità sono tre e si chiamano Ardtop, Ardsalus Air Refresh e Unique.

Ardtop è una soluzione versatile, adatta anche in esterno e direttamente applicabile sul cartongesso. È una finitura molto raffinata a effetto opaco e vellutato, ed è in classe 1 di lavabilità. Questo la rende molto resistente al lavaggio pur mantenendo un’alta permeabilità, grazie alla sua natura acrilsilossanica.

Ardsalus air refresh è un’efficace pittura antinquinamento, che purifica l’aria con azione igienizzante e antibatterica: registra una riduzione di formaldeide, fra le sostanze cancerogene più diffuse nell’aria, al 78% e permette un’elevata resistenza alla proliferazione batterica, grazie agli ioni d’argento e alla funzione antimuffa.

Unique è invece la soluzione da interno, ideale per la cantieristica: grazie alla rapidità di applicazione, il prodotto permette una finitura uniforme e opaca, anche a mano unica, emergendo per l’ottimo punto di bianco e l’alta copertura.



La ricerca della migliore qualità tecnica, per soddisfare tutte le necessità degli ambienti edili, si accompagna in Ard Raccanello a una selezione colore altrettanto attenta alla destinazione d’uso e ai trend estetici.

L’azienda si afferma con la selezione 1001 Colors, in grado di coprire svariate esigenze: dai bianchi, disponibili in diverse tonalità oltre il bianco puro, alle tonalità pastello e neutre, figlie della tradizione reinterpretate sulla base delle novità stilistiche, fino ai colorati, concepiti per aiutare la scelta degli abbinamenti secondo aree cromatiche coerenti.