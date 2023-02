Isolamento vista mattoni con il cappotto Terracoat

La riqualificazione delle facciate è uno dei principali interventi per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Puntare sull’isolamento termico dell’involucro con soluzioni ad alte prestazioni, infatti, è il primo passo per contenere i consumi e ottimizzare le condizioni di comfort all’interno delle abitazioni, diminuendo le dispersioni.

Da sempre impegnata nello sviluppo di sistemi innovativi, Terreal Italia presenta Terracoat, il cappotto prefabbricato in mattoni faccia vista, specificatamente pensato per gli interventi di ristrutturazione oggetto dei bonus fiscali in ottica di riqualificazione energetica e di comfort abitativo.

Terracoat è costituito da pannelli prefabbricati mediante l’assemblaggio di lastre di Eps, bianco o con grafite, e di listelli in terracotta faccia a vista a pasta molle, dello spessore di 2 centimetri.

«Il particolare sistema di assemblaggio fa sì che i due elementi siano saldamente incollati tra loro, per creare un corpo unico, indivisibile e con un’altissima resistenza agli agenti atmosferici», spiega l’architetto Franco Favaro, responsabile della promozione e sviluppo dei prodotti di Terreal Italia.

La prefabbricazione è eseguita nello stabilimento di Noale (Venezia) in condizioni controllate di fabbrica con procedimenti standardizzati. Le dimensioni ridotte, equivalenti a 0,54 metri quadrati per pannello e il peso limitato (17,4 chilogrammi circa) lo rendono molto versatile nelle fasi di logistica, stoccaggio in cantiere e, soprattutto, permettono velocità e facilità di posa.

I pannelli Terracoat possono essere fissati meccanicamente su qualsiasi struttura di supporto: dalla parete in legno alla più tradizionale superficie in latero-cemento, fino al pannello in cemento armato delle strutture prefabbricate. Il pannello isolante, appositamente progettato, è in Eps bianco o grigio, addizionato con grafite, certificato secondo la norma europea Uni En 13163:2017, conforme alle norme Etics.

Oltre ad assicurare elevate performance termiche, il sistema migliora anche l’aspetto estetico dell’edificio grazie ai listelli faccia a vista in terracotta a pasta molle, disponibili nell’ampia varietà di finiture e colori della gamma SanMarco e Pica. Il risultato finale è del tutto assimilabile a un edificio realizzato con mattoni pieni faccia a vista in terracotta. Inoltre, su un singolo pannello è possibile accostare colori e finiture differenti per un effetto ancora più personalizzato.

Terracoat è adatto sia nei casi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia così come nella nuova edificazione. La semplicità di posa è affiancata dalla lunga durabilità e l’assenza di manutenzione, che fanno del prodotto una soluzione vantaggiosa anche in termini di sostenibilità.

Oltre a rientrare nei bonus per l’efficientamento energetico degli edifici, il sistema di Terreal Italia risponde anche ai requisiti Cam previsti dal decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017, che impone anche nel settore privato soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiali sostenibili e prodotti provenienti da materia prima recuperata, riciclata o rinnovabile.

Previa verifica di fattibilità con l’ufficio tecnico, Terracoat può essere posato in orizzontale, verticale o su supporti curvi. La posa, senza fissaggi a vista, è facilitata dagli incastri a pettine con bordo battentato e dalle estremità arrotondate, per una sovrapposizione conica che garantisce la migliore tenuta all’aria e all’acqua.

La produzione su misura in fabbrica garantisce la riduzione dei tagli e degli sfridi in cantiere. Inoltre, è possibile ordinare pannelli piani e angoli con spessori differenti di isolante, secondo le necessità progettuali.

Terreal Italia mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica che, oltre ad assistere le fasi di cantiere, arriva alla progettazione del casellario dei singoli pannelli adeguati al progetto architettonico.

I vantaggi di Terracoat, il cappotto prefabbricato in mattoni faccia vista di Terreal Italia

• Incastri a pettine ed estremità arrotondate per la migliore tenuta all’aria e all’acqua

• Ottima sovrapposizione dei bordi battentati tra i pannelli per evitare dispersioni termiche

• Alta resistenza agli agenti atmosferici grazie al perfetto incollaggio dello strato di isolamento ai listelli di terracotta

• Possibilità di realizzare coibentazioni termiche di edifici con spessori ridotti, grazie alla minor conducibilità termica dell’Eps

• Risparmio energetico da progetto e riqualificazione edilizia con agevolazioni previste nel superbonus

• Lunga durabilità e assenza di manutenzione

• Velocità di posa e riduzione dei tagli e sfridi in cantiere

• Ampia scelta della finitura e possibilità di accostare sullo stesso

pannelli colori e finiture differenti