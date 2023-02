Salvaterrazza, stop a macchie di umido e infiltrazioni di acqua su balconi e terrazzi

Anche i balconi e i terrazzi hanno bisogno di protezione e cure specifiche: sono aree particolarmente soggette a infiltrazioni di acqua e umidità, che ne comportano il veloce deterioramento. La pioggia penetra velocemente nelle fessure, anche in quelle più piccole e compromette in maniera irreversibile la pavimentazione e l’estetica, creando le cosiddette macchie di umido.

Per evitare danni, Fila Solutions, raccomandata da oltre 200 produttori internazionali di pavimenti e rivestimenti, propone un prodotto specifico: Salvaterrazza, anti-infiltrazione consolidante traspirante, studiato per la cura dei terrazzi e che può essere usato non solo come protettivo, ma anche su superfici già danneggiate, scongiurando il rifacimento delle strutture, con un risparmio di tempo e di costi.

Salvaterrazza è pronto all’uso e quindi di facile utilizzo. Inoltre, ha una resa elevata ed è indicato per gres porcellanato, marmo e pietra, agglomerati, cemento, tufo, cotto, klinker. Non crea film superficiale, lascia traspirare, non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento del materiale.

Il prodotto penetra nei materiali consolidando la superficie, eliminando il problema delle infiltrazioni e previene la percolazione dell’acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze, nonché gravosi danni alle strutture e protegge le fughe.

Per la preparazione al trattamento con Salvaterrazza è preferibile utilizzare FaseZero, il rimotore detergente specifico per la pulizia di superfici in pietra naturale, gres, cemento, cotto e klinker, che sgrassa a fondo ed elimina lo sporco più ostinato. In caso di un’errata applicazione è idoneo anche per rimuovere l’eccesso di Salvaterrazza e di trattamenti idro-oleo repellenti non filmanti.