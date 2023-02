Gruppo Made cresce con l’ingresso di Ipermat di UPL Group

Ipermat di UPL Group, la rivendita con sede a Cirò Marina (Crotone), entra in Gruppo Made.

Il punto vendita, particolarmente strutturato, dispone di uno showroom di porte, di un centro colore, e di interi settori dedicati al materiale elettrico civile e industriale, alla illuminotecnica, di un’area riservata alla ferramenta, oltre naturalmente ai materiali di edilizia pesante e leggera, da sempre il core business aziendale.

La rivendita condotta da Umberto e Pierluigi Russo, terza generazione alla guida dell’azienda, ha recentemente implementato uno studio di progettazione interno con una persona dedicata, oltre al progetto di uno showroom di finiture.

L’evoluzione del mercato, sempre più focalizzato sulla ristrutturazione e la presenza sempre maggiore di clienti privati all’interno del punto vendita, hanno condotto i titolari di Ipermat a entrare a far parte di Gruppo Made per rimanere al passo con le più moderne tecnologie costruttive e interfacciarsi con altri colleghi a livello nazionale, oltre a usufruire della formazione che il network fornisce a tutti i suoi aderenti, insieme agli altri servizi pensati e realizzati per le rivendite del Gruppo.