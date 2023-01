Un numero speciale per un anno che si preannuncia altrettanto speciale. YouTrade torna con una grande offerta di contenuti e, soprattutto, in abbinata con i Bilanci delle Costruzioni, con 2.211 aziende passate al setaccio dal Centro Studi YouTrade. Tabelle, grafici, analisi settore per settore e le classifiche più attese dal mondo dell’edilizia sono un esclusivo valore aggiunto della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore.

Ma anche all’interno del mensile leader nel mondo della distribuzione edile si trovano molti contenuti imperdibili: a partire dagli argomenti caldi (nonostante la temperatura meteo) dell’attualità: i trend dell’edilizia per il 2023, le aspettative per il nuovo superbonus ristretto, le previsioni di Nomisma e del Cresme, le novità dei Cam e tanto altro.

Accanto agli argomenti più ampi legati al settore edile, YouTrade non manca neppure questa volta di puntare il faro sugli aspetti che riguardano da vicino il business: tecniche e materiali per l’edilizia. Sul nuovo numero gli approfondimenti speciali sono tre. Il primo riguarda il risanamento degli edifici, che ha diverse sfaccettature. Interessa, infatti, aspetti differenti come la lotta alla risalita dell’umidità, la coibentazione acustica, oppure la riqualificazione in funzione del consumo energetico.

Un altro focus riguarda, invece, l’ampio tema del cappotto. Con il superbonus c’è stata una corsa a questo tipo di intervento ma, diciamolo, non sempre le cose sono filate per il verso giusto. Le insidie dell’applicazione dell’isolamento sulla superficie esterna, assieme ai materiali e alle soluzioni giuste, sono finiti sotto la lente di un esperto, che entra nei dettagli delle tecniche applicative e delle controversie legali.

Infine, proprio perché ora siamo in inverno è il momento di pensare alla primavera e agli spazi esterni: giardini e terrazzi sono tra i maggiori desideri degli italiani e per questo la sezione YouTrade Casa se ne occupa estesamente. Un argomento che registra una forte crescita presso le rivendite di materiali per edilizia.

Insomma, un numero di YouTrade super ricco, non perderlo! Abbonati ora!