Obiettivo sostenibilità per il Salone del Mobile

In vista del ritorno del Salone del Mobile ( 18-23 aprile) a Milano, arriva l’annuncio che Maria Porro firma la Politica di Sostenibilità dell’evento. Secondo un comunicato dell’organizzazione, «agire in modo sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale ed economico è un valore che il Salone del Mobile.Milano ha sempre ritenuto importante e, oggi più che mai, imprescindibile. Per questo, ha strutturato e perfezionato la sua politica in materia, con l’obiettivo di integrare la sostenibilità nella strategia e nella gestione sia aziendale sia delle diverse manifestazioni che organizza, contribuendo così a rendere l’intero sistema fieristico più competitivo, a misura d’uomo e capace di futuro».

Il testo sottoscritto da Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, presenta gli impegni e gli obiettivi concreti che la manifestazione si è posta quali driver per guidare il proprio modello di business lungo un percorso di sviluppo inclusivo, responsabile e sostenibile, con «la convinzione del Salone che la creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo, attraverso la gestione di eventi fieristici, debba essere perseguita nel rispetto dei principi etici di integrità e onestà, inclusione e trasparenza, in un’ottica di costante miglioramento, di efficienza operativa e di economicità gestionale».