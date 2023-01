Massime prestazioni con l’isolante termoriflettente Actis Triso Super 10+

Scegliere materiali isolanti in grado di contrastare le perdite di calore, controllare il passaggio del vapore e proteggere dall’eventuale formazione di condensa negli strati interni della muratura (una delle cause principali della formazione di muffa) risulta particolarmente importante in fase di progettazione di un involucro edilizio o di una riqualificazione energetica.

Per questo la francese Actis, specializzata nella produzione di isolanti termoriflettenti, presenta Triso Super 10+, soluzione multistrato a basso spessore ad effetto barriera composto da strati di pellicole di polietilene alternati a fogli di alluminio puro.

Grazie alla sua composizione, l’isolante termoriflettente Triso Super 10+ è in grado di riflettere il calore trasmesso per radiazione, riducendone la dispersione, ed è stato progettato in modo da garantire ermeticità, impermeabilità e tenuta al vapore acqueo.

In più contrasta le infiltrazioni d’aria fredda e previene la fuoriuscita di aria calda con una resistenza al vapore acqueo Z > 500MNs/g-1.

Per la loro particolare composizione e la messa in opera, gli isolanti termoriflettenti Actis in inverno bloccano il freddo e restituiscono il calore emesso all’interno dei locali, mentre in estate rimandano l’irraggiamento verso l’esterno evitando in questo modo il surriscaldamento dei sottotetti.

Gli isolanti termoriflettenti Actis sono realizzati con materiali riciclati e rispettano i CAM. Inoltre Triso Super 10+ è certificato dal laboratorio BM Trada Certification su misurazioni rilevate in situazione reale, in conformità al sistema di valutazione BIP-001 accreditato da UKAS (United Kingdom Accreditation Service), l’unico organismo abilitato dal governo del Regno Unito a rilasciare accreditamenti.

Leggero, facile da movimentare in cantiere e realizzato con materiali non irritanti, Triso Super 10+ può essere fissato con graffe o inchiodato e si taglia facilmente con un taglierino, evitando anche gli sprechi e materiali di scarto.

Questo isolante termoriflettente garantisce anche una stabilità dimensionale nel tempo e non genera ponti termici causati da cedimenti, contrazioni o deformazioni. In più la sua particolare finitura garantisce l’emissività per tutta la durata di vita di un edificio.