International Hardware Fair Italy: edilizia e non solo in fiera a Bergamo

Ferramenta, edilizia, fai-da-te, sicurezza, colore, outdoor e giardinaggio si incontrano dal 5 al 6 maggio 2023 nella prima edizione dell’International Hardware Fair Italy.

La manifestazione, che si tiene negli spazi della Fiera di Bergamo, ricalca il format di successo dell’Eisenwarenmesse di Colonia, il più grande evento del settore a livello mondiale, che si svolge invece negli anni pari.

«Da tempo raccogliamo segnali precisi dal mercato italiano ed europeo per un evento fieristico che dia ai tanti settori coinvolti la necessaria continuità di rapporto con la domanda», è il commento di Thomas Rosolia, amministratore delegato della filiale italiana di Koelnmesse, ente organizzatore della fiera. «Abbiamo dunque scelto di mettere in campo tutta la nostra esperienza di organizzatori di fiere in una rassegna internazionale rispondente alle primarie esigenze del comparto».

Il nuovo progetto internazionale per il mercato italiano ed europeo darà dunque una casa negli anni dispari ai settori coinvolti, mantenendo l’alternanza con l’Eisenwarenmesse di Colonia, di cui l’appuntamento riprende impostazione, contenuti, obiettivi e qualità.

La scelta della location, Bergamo, risponde alle esigenze di sviluppo e di internazionalità della nuova manifestazione, facilmente raggiungibile, in posizione strategica nel Nord Italia e ben collegata al resto d’Europa.

Le iscrizioni procedono a pieno ritmo, con una forte partecipazione anche dall’estero, tanto che l’evento occuperà i due padiglioni della Fiera di Bergamo. Tra collettive ed espositori individuali da Italia, Germania, Spagna, Francia, Serbia, Regno Unito, Norvegia, Austria, Polonia, Turchia, India, Cina e Stati Uniti, sono oltre 150 le aziende che hanno già confermato l’adesione.

L’International Hardware Fair Italy si propone di coinvolgere i professionisti del settore in un contesto ideale per promuovere le ultime novità e stabilire solide relazioni commerciali. La prima edizione della manifestazione è ricca di novità ed eventi collaterali: incontri di business con i maggiori distributori italiani e internazionali, convegni, aree demo e workshop formativi per approfondire le più attuali tematiche di settori in rapida evoluzione.

Edra/Ghin presenta in anteprima lo scenario europeo del comparto bricolage

A diversi mesi dal debutto previsto a maggio 2023 International Hardware Fair Italy sigla un accordo di partnership con Edra/Ghin, associazione del settore fai da te e home improvement a livello globale.

«Anche grazie al sostegno di un’associazione internazionale importante come Edra/Ghin continueremo nella strada intrapresa perché International Hardware Fair Italy si affermi come la piattaforma ideale per il comparto ferramenta, bricolage, giardino & outdoor ed edilizia più rappresentativa in Italia per il mercato europeo», afferma Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia.

L’accordo strategico si declinerà con diverse attività attualmente in definizione. Dal patrocinio alla manifestazione alla partecipazione come relatore al ricco programma di convegni e workshop, in cui Edra/Ghin presenterà in anteprima lo scenario europeo del comparto bricolage dei prossimi anni. L’associazione si occuperà anche della selezione di importanti distributori europei associati che parteciperanno al programma di incontri business nell’attività

«Sono impaziente di visitare Bergamo e la prima edizione di International Hardware Fair Italy. Il fatto che sia organizzata dalla Koelnmesse è per me una garanzia che questa fiera sarà molto professionale e interessante per i nostri soci internazionali», commenta John W. Herbert, Segretario Generale di Edra/Ghin.