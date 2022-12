Tutti i segreti dell’incollaggio industriale con il corso Loctite Xplore

La divisione Adhesive Technologies di Henkel Italia annuncia il lancio del nuovo modulo ‘Introduzione all’incollaggio’ che arricchisce l’offerta formativa della piattaforma gratuita di e-learning Loctite Xplore.

Diviso in sei capitoli, ognuno della durata di 15 minuti circa, il corso fornisce indicazioni pratiche e dettagliate per esplorare gli impieghi dell’incollaggio in diverse tecnologie:

Capitolo 1: che cosa è l’incollaggio e i suoi vantaggi, differenze tra i diversi tipi di adesivi e i vari metodi di incollaggio;

e i suoi vantaggi, differenze tra i diversi tipi di adesivi e i vari metodi di incollaggio; Capitolo 2: i substrati , loro proprietà e capacità di essere incollati;

, loro proprietà e capacità di essere incollati; Capitolo 3: incollaggio e metodi di assemblaggio tradizionali, differenze e utilizzi;

tradizionali, differenze e utilizzi; Capitolo 4: confronto tra metodi di fissaggio meccanici e l’incollaggio ;

; Capitolo 5: come e perché è necessario preparare le superfici prima dell’incollaggio;

prima dell’incollaggio; Capitolo 6: come incollare correttamente e diventare un esperto di incollaggio.

In ogni capitolo si alternano contenuti multimediali, infografiche e dimostrazioni. Sono inoltre presenti video dimostrativi che illustrano le funzionalità dei prodotti Loctite e Teroson della divisione Adhesive Techologies di Henkel. Ogni sessione si conclude inoltre con un quiz riepilogativo per testare il livello delle conoscenze acquisite.

Oltre ad offrire la possibilità di approfondire temi specifici legati all’incollaggio e all’uso degli

adesivi in diversi ambiti, il modulo aiuta a sfatare i più comuni miti e a conoscere gli infiniti impieghi degli adesivi.

Per accedere all’e-learning, basta registrarsi gratuitamente sul portale Loctite Xplore. Una volta conclusi i sei capitoli si riceverà un attestato digitale che potrà anche essere condiviso su LinkedIn.

Sulla piattaforma Loctite Xplore sono presenti anche i moduli “Come aumentare l’affidabilità e prevenire i guasti negli elementi di fissaggio filettati” e “Come aumentare la sicurezza ed evitare i problemi più comuni nella sostituzione dei parabrezza”. La piattaforma verrà ulteriormente arricchita nei prossimi mesi con nuovi moduli su diversi argomenti.