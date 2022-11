Orsolini: nuovo punto vendita professional a Sesto San Giovanni (Milano)

Dopo aver aperto il primo showroom d’interni in Lombardia, Orsolini raddoppia a Sesto San Giovanni (Milano) con un nuovo store dedicato al mondo dell’edilizia, della ferramenta e della termoidraulica. Un punto vendita professional, il primo in Lombardia, che porta l’azienda di Vignanello (VT) a quota 33 negozi in Italia.

Lo store, che si estende su una superficie di 8.000 metri quadrati (suddivisi tra 4mila metri quadrati di esposizione, vendita e stoccaggio e 4mila metri quadrati esterni) si trova in via Giovanni di Vittorio 247. Al suo interno è possibile trovare un ampio assortimento di materiali per l’edilizia, prodotti di termoidraulica, piastrelle, sanitari, ferramenta e elettroutensili.

«Quando apriamo un nuovo punto vendita facciamo sempre qualche sperimentazione che poi potremmo adottare anche negli altri negozi», spiega il direttore commerciale Marco Orsolini. Il nuovo punto vendita di Sesto San Giovanni si è infatti trasformato da vecchio deposito di piastrelle in uno store all’avanguardia, progettato da Orsolini prestando massima cura al format espositivo e al merchandise. «Si tratta di un’evoluzione del nostro layout classico con un focus sulla parte espositiva dei prodotti tecnici e una grande attenzione alla fruibilità degli spazi, in particolare nella zona self-service che abbiamo ampliato».

E prosegue: «Abbiamo scelto l’area metropolitana di Milano anche per il nostro primo negozio professional perché è una zona sicuramente strategica, sia per la posizione sia per la concentrazione abitativa. Inoltre, i nostri punti vendita professional e gli showroom d’interni lavorano in sinergia tra di loro ed è stato quindi immediato l’affiancamento allo showroom di un negozio dedicato all’edilizia e alla termoidraulica. Le due realtà, che distano solo 15 minuti, si completano e integrano offrendo alla nostra clientela un’offerta e un servizio a 360 gradi, dai materiali da costruzione alle finiture d’interni».

Il layout moderno e il libero servizio potenziato si affiancano a un customer service d’eccellenza, grazie a una squadra di risorse specializzate e altamente competenti. Attualmente sono 20 gli addetti impiegati nel punto vendita professional di Sesto San Giovanni ma Orsolini è alla ricerca di dieci nuove figure da inserire in organico, tra cui magazzinieri, banconisti edilizia, banconisti termoidraulica, consulenti di vendita arredobagno e infissi (gli interessati possono inviare il proprio profilo e la propria candidatura all’indirizzo job@orsolini.it).

L’apertura di Sesto San Giovanni è un altro step del cammino di crescita per Orsolini che punta a replicare anche in Lombardia, il modello di successo sviluppato in Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise. L’azienda fondata nel 1880 si è trasformata nel corso del tempo in una solida e affermata realtà a livello nazionale, con un fatturato di oltre oltre 125 milioni nel 2021 e 470 dipendenti, che ora sposta la bussola sempre più verso Nord.

«Dopo esserci consolidati in Centro Italia ora vogliamo espandere la nostra realtà e il nostro brand anche al Nord attraverso negozi strategici che rappresentino pienamente l’anima e lo stile Orsolini che si fonda su specializzazione, competenza, relazione e passione. Per farlo vogliamo innanzitutto conoscere il territorio e le imprese che qui operano, è fondamentale per noi creare una relazione di fiducia e di partnership con le imprese edili, i professionisti e gli artigiani per poter avviare collaborazioni durature e di successo, all’insegna del buon costruire e dell’innovazione» conclude Marco Orsolini.