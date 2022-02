Orsolini apre a Sesto San Giovanni il suo primo showroom in Lombardia

Orsolini apre a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il suo primo showroom in Lombardia. 2.000 metri quadri dedicati al mondo dell’interior design, con ambientazioni e aree espositive dedicate a pavimenti, rivestimenti, porte, infissi, bagni e cucine.

«Il percorso dello showroom, frutto del lavoro sinergico della nostra squadra di architetti, è stato pensato per accompagnare i clienti alla scoperta delle ultime novità dell’interior design, secondo i trend emersi nelle principali fiere del settore come il Salone del Mobile e Cersaie. Dagli ambienti più emozionali esposti in vetrina ai corner più tecnici, in cui creare accostamenti inediti di materiali e cromie, il nostro showroom è il luogo ideale dove architetti, interior designer e famiglie possono lasciarsi ispirare e trovare soluzioni di alta qualità e su misura per realizzare il proprio progetto, tra finiture e complementi di arredo» racconta l’architetto Chiara Laudi, del team progettazione showroom di Orsolini.

Ventinovesimo punto vendita in Italia per Orsolini, lo showroom di Sesto San Giovanni si affacciato su Viale Gramsci, una delle principali vie della cittadina. Oltre a soluzioni e proposte di arredo di alta gamma, che rispecchiano le più attuali tendenze del settore, Orsolini offre anche assistenza e consulenza tecnica specializzata.

Tra qualche mese sempre a Sesto San Giovanni, Orsolini ha in programma di aprire un nuovo punto vendita professional di 3.000 metri quadri.

«Queste due nuove aperture rappresentano solo l’inizio, abbiamo intenzione di replicare nei prossimi anni il modello di sviluppo di successo di Roma dove in sei anni sono stati aperti sette punti vendita, dimostrando come la nostra azienda, nonostante i suoi 141 anni di storia e un cuore fortemente tradizionale abbia una visione strategica del mercato retail e sia animata da una spinta continua alla crescita» conclude Mottola.