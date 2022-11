Enigma a Tenuta, la novità Atena per i controsoffitti medicali

Si chiama Enigma a Tenuta l’ultimo nato della linea di controsoffitti medicali H+ di Atena, storica azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di controsoffitti e rivestimenti per l’architettura.

Concepito per l’installazione in ambienti ad atmosfera controllata, come sale operatorie e camere bianche, Enigma a Tenuta è un sistema di controsoffitto metallico con corpo illuminante e terminale filtrante integrato, certificato per la tenuta all’aria secondo metodo di misura della norma UNI EN 1026. Il sistema è stato sottoposto a specifiche prove di permeabilità con applicazione di pressione positiva e negativa.

Rispetto ai modelli 24 Syncro Evo e Matrox a Tenuta, Enigma a Tenuta nasce dall’upgrade dell’iconico Enigma TDW, uno dei sistemi più diffusi della gamma architetturale dell’azienda.

L’orditura nascosta è formata da profili a triangolo che intersecano i montanti mediante applicazione dell’aggancio brevettato Atena Winger, mentre la pannellatura ermetica si installa per semplice aggancio ai profili secondari. In corrispondenza del perimetro un profilo a C, dotato di guarnizione neoprenica e molla spingi modulo, incornicia il controsoffitto sigillando il sistema.

Perfettamente integrato al corpo illuminante e al terminale per filtrazione assoluta dell’aria, il nuovo Enigma a Tenuta di fatto si presenta come un corpo unico a elevata prestazione.

Per la produzione dei controsoffitti medicali, Atena infatti utilizza Defence H+, una linea di acciai e allumini con proprietà antimicrobiche testate da laboratori indipendenti secondo le norme ISO 22196 – JIS Z 2801-2010. Tutti i materiali Defence H+ hanno dimostrato una riduzione dell’attività microbica maggiore del 99% dopo 24 ore di esposizione. Tra questi, l’acciaio zincato post-verniciato antimicrobico Defence 4H+ è stato testato per la resistenza alla corrosione chimica dal Fraunhofer Institute Ipa di Stuttgart secondo le norme VDI 2083 Part 17; ISO 4628-1; ISO 2812-1, risultando a tutti gli effetti idoneo alla disinfezione.

Come tutti i prodotti Atena, anche Enigma a Tenuta è realizzato con materie prime derivanti da processi di riciclo. Al termine del suo ciclo vita diventa un rifiuto non pericoloso può essere avviato a processi di smaltimento o recupero.

Facile da installare, stabile e sicuro, il sistema può essere rinforzato con appositi kit antisismici brevettati da Atena per l’installazione in aree sismiche. Inoltre la superficie metallica a vista può essere nobilitata con modanature, stampe digitali, sublimazioni e speciali finissage per rendere gli ambienti sani e belli da vedere.

Controsoffitti medicali Atena H+

Atena H+ è la linea sviluppata da Atena dedicata al settore ospedaliero e delle industrie sanitarie, chimiche, farmaceutiche e di microelettronica, dove è richiesto un elevato grado di salubrità, sicurezza e comfort ambientale.

Una gamma completa di controsoffitti certificati a elevata prestazione, per raggiungere la migliore resa tecnica in tutti gli ambiti di applicazione, dagli ambienti ad atmosfera controllata come camere bianche e sale

operatorie, a spazi di uso comune oggi considerati a rischio di contaminazione, come ambulatori, scuole, asili, case di cura, alberghi, ristoranti, uffici, negozi e centri benessere.