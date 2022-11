CISA eFAST, il maniglione antipanico motorizzato per la massima protezione e sicurezza

CISA eFAST è il maniglione antipanico motorizzato da infilare che protegge nelle situazioni di emergenza e garantisce massima sicurezza nel controllo degli accessi.

Ideale per porte antipanico tagliafuoco di edifici pubblici e commerciali con notevole affluenza di pubblico, in particolare nell’ambito ospedaliero e di strutture sanitarie (cliniche, ambulatori, centri medici), CISA eFAST da infilare garantisce sia un’uscita rapida in ogni evenienza, sia la massima sicurezza nel controllo degli accessi, trasformando la porta antipanico in un’entrata efficiente e intelligente dalle prestazioni avanzate.

La motorizzazione consente il controllo capillare degli accessi dall’esterno con qualsiasi credenziale di apertura presente sul mercato, compresi smartphone e fingerprint.

CISA eFAST da infilare migliora la pulizia estetica della porta perché il solo elemento a vista resta il maniglione che garantisce una movimentazione della porta senza intralci o zone di attrito.

Infine offre anche una protezione antibatterica: la soluzione eFAST da infilare è infatti trattata con CISA PLUS, una vernice antibatterica di protezione sicura per l’uomo che impedisce il proliferare e il diffondersi di microrganismi pericolosi e inibisce la crescita di muffe e batteri.