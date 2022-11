BigMat Pesciarelli main sponsor del nuovo Trasimeno Bike Park

BigMat Pesciarelli è stato main sponsor della prima edizione del Trasimeno Bike Days, che si è tenuto dal 21 al 23 ottobre a Passignano sul Trasimeno (Perugia). La nuova esperienza turistico-sportiva dell’Umbria ha richiamato oltre 500 appassionati delle due ruote, per un indotto finale con circa 5mila presenze.

«Crediamo molto nel supportare realtà che con il loro lavoro innescano una catena virtuosa per tutto il territorio, con i ragazzi del Lake Bike Team c’è stata subito sintonia avendo a cuore entrambi il benessere e lo sviluppo della nostra splendida terra. Il Trasimeno Bike Days ha tra i suoi obbiettivi il voler imporsi come punto di riferimento nel panorama nazionale del mondo Bike. Ho creduto in questo progetto anche come delegato di Confcommercio e infatti questa “tre giorni” non è solo una manifestazione sportiva ma porta con sé un indotto importante per il turismo enogastronomico, le attività ricettive e l’offerta culturale dell’intero Lago Trasimeno», ha dichiarato uno dei titolari, Michelangelo Pesciarelli.

L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare il nuovo Trasimeno Bike Park, opera permanente che offre percorsi e servizi per l’utilizzatore sportivo e turistico. Per la realizzazione BigMat Pesciarelli Edilizia ha fornito alcuni materiali edili utili al ripristino di diversi sentieri ma anche la creazione dei nuovi percorsi e della struttura: reti di segnalazione, utensileria, legnami per costruire salti e parabole.

«Il nostro è stato un coinvolgimento a tutto tondo e siamo molto orgogliosi di questo progetto a cui siamo molto legati, tanto da essere già in pista per la seconda edizione di Trasimeno Bike Days 2023».

La rivendita di Magione è stata l’headquarter nella fase progettuale del Festival. «Abbiamo messo a disposizione la nostra sede e diverse risorse del nostro staff che hanno utilizzato le loro competenze manageriali sviluppate nel Gruppo BigMat, creando così un team eterogeneo e vincente. Ci piace pensare che le aziende debbano anche “ridare” qualcosa alla comunità e per questo siamo sempre attivi e coinvolti in diverse iniziative del mondo sportivo, dalla pallavolo al basket, dall’atletica al calcio, ma anche in molteplici attività sociali e benefiche».