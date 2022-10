Nuovo punto vendita Eternedile in Abruzzo

Il magazzino edile e lo showroom già operativi della Orsini Commerciale a Turrivalignani, in Via Tiburtina Valeria 2, in provincia di Pescara, entrano a far parte del gruppo Eternedile.

«Siamo lieti e orgogliosi di proseguire l’attività di una rivendita storica e di poter offrire così una rete commerciale e un servizio sempre più capillari a tutti i nostri clienti», commentano dal gruppo guidato da Franco Nessi.

Son il magazzino di Turrivalignani salgono a 53 i punti vendita Eternedile, distribuiti in otto regioni d’Italia.