Le novità sostenibili di Italcementi e Calcestruzzi al Saie 2022

Italcementi e Calcestruzzi saranno presenti dal 19 al 22 ottobre al Saie 2022 di Bologna (stand C23 – pad. 29) con diverse novità focalizzate sulla sostenibilità, a partire da alcuni nuovi prodotti della gamma eco.build.

Con eco.build Italcementi percorre la strada della sostenibilità mettendo a disposizione dei clienti prodotti con un forte focus sull’economia circolare tramite l’utilizzo di materie prime seconde provenienti da altri settori industriali, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sull’abbattimento di inquinanti in atmosfera.

Inoltre il Saie 2022 rappresenta l’occasione per lanciare ufficialmente il più importante ampliamento di gamma della soluzione per pavimentazioni i.idro Drain, che integra le prestazioni del prodotto in un’ottica di sostenibilità ambientale secondo tre capisaldi che si aggiungono alle caratteristiche della soluzione drenante:

– Economia circolare, tramite i.idro Drain Eco TM, una soluzione tailor made con una percentuale di riciclato superiore al 5%, come richiesto dai Criteri Ambientali Minimi per il calcestruzzo;

– Riduzione emissioni CO2 con il lancio di i.idro Drain Low Carbon, con cui l’azienda riduce fino al 30% le emissioni di CO2 legate alla produzione del materiale;

– Abbattimento inquinanti con i.idro Drain Active che, grazie alla fotocatalisi, consente di abbattere naturalmente alcuni inquinanti presenti in atmosfera, come ad esempio gli NOx.

Inoltre la presenza di i.build, la business unit di Calcestruzzi specializzata nella posa in opera di pavimentazioni chiavi in mano, l’azienda valorizza l’importanza di lavorare con un unico interlocutore. Il team specializzato di i.build infatti lavora per garantire la qualità e la sostenibilità delle soluzioni per progettare, produrre, consegnare, stendere e lavorare ogni tipologia di pavimentazione.