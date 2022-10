La rivendita Edilferr di Reggio Calabria entra in Gruppo Made

Da oltre 30 anni punto di riferimento nel settore del commercio di materiale edile a Reggio Calabria, Edilferr è entrata a far parte di Gruppo Made.

Specializzata nella lavorazione del tondo per cemento armato, l’azienda propone anche un’offerta differenziata tra ferramenta, legnami e legno lamellare, materiali edili e attrezzature, cartongesso, isolanti, antinfortunistica, segnaletica e anche servizio di noleggio, sempre affidandosi a marchi primari del settore.

«Siamo entrati in Gruppo Made per fare un percorso di crescita insieme a tanti altri colleghi, per fare squadra. In questo momento in cui i prezzi sono fuori controllo e quindi il mercato è sempre più esacerbato, è fondamentale lavorare insieme», dichiara Cristian Raso, contitolare della rivendita. «Anche se siamo una realtà piuttosto affermata nella nostra zona, ciò non significa che non abbiamo il dovere di migliorarci e quindi di crescere. Da sempre abbiamo fatto una scelta di qualità, una conquista che non vogliamo assolutamente abbandonare, di fatto selezionando un certo tipo di clientela che cerca innovazione e qualità».

L’ingresso in Made è una precisa scelta per differenziarsi ancora di più anche nei servizi, introducendo altri settori merceologici e utilizzando le proposte del Gruppo.