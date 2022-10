Il Gruppo Gibus acquisisce la tedesca Leiner

Il Gruppo Gibus prosegue il proprio processo di internazionalizzazione e acquisisce l’azienda tedesca Leiner, fondata nel 1839 e specializzata nel settore outdoor design con un ampio portafoglio prodotti che comprende tende da sole, pergole e tetti in vetro. La società detiene inoltre il brevetto per il sistema Sunrain per la protezione da sole e pioggia.

Con un headquarter a Saccolongo di Padova e tre filiali europee (Germania, Francia e Olanda), il Gruppo Gibus allarga ulteriormente i propri orizzonti, confermando la volontà di investire per crescere al di fuori dei confini della penisola. Con questa operazione Gibus si posiziona tra i i principali player europei del comparto outdoor design, con ricavi pro-forma 2021 pari a 108,3 milioni di euro (Germania e Benelux).

«L’acquisizione rappresenta, in ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità di sviluppo del Gruppo e porta a compimento il nostro obiettivo di porci come primario player europeo nel settore outdoor design, con un posizionamento competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore», dichiara Alessio Bellin, amministratore delegato di Gibus. «Integriamo la nostra offerta con nuovi prodotti su cui Leiner ha sviluppato un significativo track record e penetriamo con una fitta rete di rivenditori specializzati il mercato tedesco, che con 1,1 miliardi di euro rappresenta il 34% del mercato europeo dei dispositivi di protezione solare, pari nel 2021 a 3,2 miliardi di euro e stimato in crescita a 3,5 miliardi di euro nel 2024. Tre i fattori trainanti del mercato: la crescente tendenza a vivere all’aperto e la conseguente maggiore importanza degli spazi esterni nei settori della ristorazione e dell’ospitalità; la crescente domanda di dispositivi di protezione solare innovativi integrabili con i sistemi di smart home per trasformare le abitazioni in case intelligenti; le politiche di riduzione delle emissioni di carbonio, cui le schermature solari possono contribuire riducendo il consumo energetico degli edifici».

La collaborazione fra le due realtà consentirà l’ottenimento di molteplici sinergie. In termini di cross selling, sarà possibile integrare le gamme prodotti: Leiner potrà arricchire la propria con le pergole bioclimatiche, il sistema brevettato Click Zip e le pergole retrattili sviluppati da Gibus, mentre Gibus avrà modo di distribuire attraverso il proprio network i tetti in vetro e altre soluzioni strategiche proposte dal partner tedesco.

Quanto alla Ricerca & Sviluppo, fattore chiave di successo per rispondere alla crescente domanda di prodotti dal forte contenuto tecnologico e di design, l’azienda padovana metterà a disposizione il consolidato know-how nei controlli elettronici sviluppato per i sistemi a pergola, mentre il team Leiner apporterà la propria esperienza in aree strategiche come, ad esempio, quella dei tetti in vetro.

Per quanto riguarda la comunicazione e il marketing, Gibus farà valere la propria expertise e i propri strumenti, al fine di migliorare il posizionamento del brand tedesco, mentre in tema di software, permetterà a Leiner di avvalersi di una serie di strumenti informatici altamente evoluti, come ad esempio il CRM e il configuratore 3D di prodotto, che consentiranno una penetrazione di mercato e un livello di servizio ai clienti ancora più alto.

Infine, è prevista un’ottimale gestione dei costi di logistica tra Padova e Horgau e sarà possibile incrementare la produttività degli stabilimenti focalizzando la produzione di ciascuno degli stessi su specifiche linee di prodotto; i nuovi volumi generati dal Gruppo permetteranno inoltre significative sinergie in termini di acquisti.

«Con Gibus abbiamo conquistato un vero partner strategico, con il quale possiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita e aggiungere prodotti interessanti e strategicamente importanti alla nostra attuale offerta di mercato», afferma Jürgen Schulz, amministratore delegato di Leiner.