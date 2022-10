Cosso entra in Made Distribuzione

Made Distribuzione, società controllata da Made Italia, annuncia l’ingresso della rivendita Cosso Gian Eugenio di Pianezza (Torino) nella compagine societaria, a conferma del percorso di crescita aziendale dei negozi diretti.

Il punto vendita è un magazzino di materiali edili con una variegata offerta di attrezzature e ferramenta, con annessa sezione dedicata all’idraulica, uno showroom e anche un servizio riservato al noleggio delle piccole macchine.

Tutto ciò che occorre per la piena soddisfazione del cliente, in linea con la strategia aziendale che sotto l’insegna Made Distribuzione propone rivendite organizzate per fornire un servizio completo e professionale.

Sabina Dacasto e Mario Cosso di Made Distribuzione Pianezza hanno sottolineato che la scelta di entrare in Made Distribuzione è stata dettata da una attenta analisi del mercato degli ultimi periodi e soprattutto dalla convinzione che lavorare in squadra sia oggi una grande opportunità, così come una reale necessità.

Il magazzino edile di Pianezza si affianca quindi ai punti vendita Made Distribuzione di Casorezzo (Milano), Lissone (Monza-Brianza) e Basiano (Milano) ed è solo un altro tassello del progetto di creare punti vendita di avanguardia sia nella proposta commerciale, sia in quella dei servizi per l’edilizia italiana.