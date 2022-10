Convegno Nazionale Deus: fare più squadra per affrontare le sfide del futuro

Nella splendida cornice della Dogana Veneta di Lazise (Verona), sabato 22 ottobre 2022 si è tenuto il Convegno Nazionale Deus, un evento di festa e condivisione per rimarcare la forza del gruppo e individuare i nuovi obiettivi per il futuro, ricco di sfide e opportunità.

«L’unione fa la forza, soprattutto nella diversità, quando questa si traduce in uno scambio concreto. In Deus ogni realtà, dalla più piccola alla più grande è parte essenziale e nel nostro essere Gruppo siamo sempre vicini, anche se lontani, legati a doppio filo l’uno all’altro», si legge nel programma di presentazione dell’evento, che ha riunito circa 200 partecipanti,.

Parole che sono riecheggiate anche nell’intervento di apertura del presidente Thomas Kerschbaumer: «Oggi è il momento di brindare a tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Tuttavia vogliamo operare un rinnovamento al fine di sviluppare ancora di più la collaborazione tra i soci, per conoscerci meglio e fare più squadra. Questo sarà l’obiettivo per il futuro e sono sicuro che saremo vincenti nell’affrontare le sfide che ci riserverà il futuro, dal digitale alla sostenibilità».

Chi è Deus

Nato il 18 marzo 2004 D.e.u.s. (Distributori Edili Uniti per lo Sviluppo) è una società consortile per azioni che riunisce consorzi, multipoint ed altre aggregazioni nel settore della distribuzione dei materiali edili. Unico “Gruppo di Gruppi” in Italia, Deus comprende 8 soci e 4 affiliati per un totale di 141 punti vendita tra Lazio, Friuli, Veneto, Marche, Emilia, Toscana, Trentino, Piemonte.

Fanno parte di Deus: GDE, EDILGROUP, CISME, EDILYA, G.E.F., CORIED, AREADE, UNI.EDIL, PROGRESS, TOPHAUS, EBLI, STEA.

Un membro per ogni socio compone Consiglio di Amministrazione del Deus, che ha fortemente voluto l’iniziativa del Convegno Nazionale. Sul palco di Dogana Veneta sono saliti alcuni membri del Cda (Carmela De Masi AREADE, Sandro D’Agostini CISME, Daniele Marusi EDILGROUP, Remo Pieretti EDILYA, Tiziano Turini G.E.F., Alberto Barletta UNI.EDIL) e Valerio Lermini (GDE) che è intervenuto lanciando un messaggio di maggiore partecipazione e presenza.

«Vogliamo che nasca uno spirito nuovo, uno spirito di appartenenza, che consenta a tutti di partecipare alla vita associativa. Vogliamo fare gruppo, nel segno della trasparenza che da sempre ci contraddistingue. L’augurio è di vederci più spesso e portare ognuno un contributo alla causa Deus», ha affermato Lermini.

Il CdA Deus si occupa di portare avanti tre aree operative:

Acquisti e Logistica : le attività sono svolte dalla Commissione Tecnica composta dai referenti tecnici di ogni singolo Socio e coordinata da due Consiglieri Delegati;

: le attività sono svolte dalla Commissione Tecnica composta dai referenti tecnici di ogni singolo Socio e coordinata da due Consiglieri Delegati; Marketing e Comunicazione – Le attività sono svolte centralmente da risorse Deus con il supporto di un gruppo di lavoro. Su queste attività, divenute prioritarie, il gruppo ha deciso di focalizzare sempre più risorse;

– Le attività sono svolte centralmente da risorse Deus con il supporto di un gruppo di lavoro. Su queste attività, divenute prioritarie, il gruppo ha deciso di focalizzare sempre più risorse; Amministrazione e controllo di gestione – Le attività sono svolte centralmente da risorse Deus coordinate da un Consigliere Delegato.

Commissione tecnica Deus

Cuore pulsante del Deus è la Commissione Tecnica che si occupa attivamente di contrattualizzare gli acquisti e gestire operativamente i contatti con i fornitori. «Siamo nell’ordine di 130 contratti all’anno», ha ricordato Lermini che ha ulteriormente applaudito il lavoro dei colleghi, soprattutto negli ultimi difficili due anni «tra covid e gestione dei listini».

Anche la Commissione Tecnica ha avuto il suo momento da protagonista al Convegno Nazionale, portando sul palco Stefano Francucci, Claudia Vallone, Pietro Piva, Genziana Carpena, Andrea Biagioni, Francesco Gostoli, Damiano Secchiaroli, Carlo Finarelli, Tiziano Turini, Lorenzo Bonciani, Martin Barbieri, Antonino Rizzo, Alessandro Berni , Alessandro Cinquini e Martino Novello.

«Cerchiamo di portare dei buoni risultati per tutto il Gruppo con contratti vantaggiosi sia dal punto di vista del prezzo puro che come premialità. Sono molto contento di questo lavoro che mi ha permesso di conoscere tante persone», ha dichiarato Tiziano Turini a commento del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica Deus.

Dopo l’evento istituzionale, hanno chiuso la serata Deus una cena di gala con piatti del territorio e uno spettacolo con torta e brindisi finale.

Intervista al presidente Thomas Kerschbaumer

Domanda. Quante persone hanno partecipato al Convegno Nazionale Deus?Risposta. Quasi 200 persone. Siamo contentissimi della risposta ottenuta visto che è la prima volta che organizziamo un evento di questo tipo.

D. Perché, nonostante il grande potenziale del Gruppo, non è ancora così conosciuto dal mercato?

R. Per scelta Deus ha sempre lavorato dietro le quinte senza mai far apparire il marchio sul mercato a vantaggio dell’immagine di ogni singolo socio. Questo ha fatto sì che il mercato, a parte i fornitori, conosca poco Deus e il grande impegno che sta alla base del suo lavoro quotidiano. Oltre a rafforzare la comunicazione verso l’esterno, è nostro intento supportare anche la comunicazione interna in modo che sia facilitata la gestione delle informazioni e dei suggerimenti dalla base al consiglio di amministrazione che poi si occupa di concretizzare idee e suggerimenti.

D. Perché entrare nel Gruppo Deus?

R. Da soli oggi non è possibile resistere sul mercato. O si rappresenta una multinazionale o ci si deve aggregare per essere competitivi. Ritengo che tutte le piccole rivendite, se vogliono restare sul mercato, devono aggregarsi a un gruppo.

D. Cosa offre Deus ai propri associati?

R. Deus lavora al 100% per distribuire premialità ai propri associati. Non abbiamo un ufficio acquisti centralizzato, ma ogni singolo socio delega un referente all’interno della commissione tecnica che definisce un contratto studiato sulle esigenze dei singoli.

D. Quali sono i vostri obiettivi per i prossimi anni?

R. Crescere dal punto di vista della copertura nazionale. Il convegno è stato il primo passo per avvicinarci alla base e capire di cosa il singolo rivenditore, con tutti i suoi problemi quotidiani, ha veramente bisogno. Intendiamo sviluppare servizi che siano utili a tutti gli associati.

D. Quali sono le aree geografiche che desiderate coprire?

R. Soprattutto tutta la Lombardia che territorialmente è la zona più vicina a dove siamo già presenti. E poi, perché no, anche il Sud.

D. Ha un messaggio da lanciare per gli associati?

R. Comunicateci le vostre idee e ciò di cui avete bisogno per lavorare meglio. Siamo sicuri che porteremo avanti i vostri suggerimenti per trasformarli in nuovi servizi.