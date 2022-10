Biemme: solai in sicurezza con Armatex

Lo sfondellamento dei solai rappresenta un fenomeno abbastanza ricorrente che porta alla caduta degli interposti in laterizio, chiamati anche fondelli, o di porzioni di esso.

Questo fenomeno interessa sia i solai in laterocemento che quelli in acciaio laterizio, e può dipendere da diverse cause: un errore progettuale o realizzativo, un problema funzionale dovuto alla modifica dei carichi, o danni ambientali come quelli derivanti da eventuali infiltrazioni d’acqua.

Il problema principale riguarda il forte rischio per l’incolumità delle persone: la rottura dei setti verticali degli interposti in laterizio è infatti di tipo fragile e avviene quasi sempre rapidamente, senza permettere lo sgombero dei locali in sicurezza.

Grazie alla sua esperienza nel campo del rinforzo strutturale, Biemme è in grado di offrire una gamma di prodotti tra le più complete per tutte le tipologie d’intervento, dall’adeguamento al miglioramento sismico del patrimonio abitativo civile, industriale ed infrastrutturale.

In particolare, l’azienda è stata una delle prime società in Italia a progettare e inserire in gamma dei prodotti dedicati all’antisfondellamento dei solai, ovvero reti strutturali certificate in fibra di vetro alcalino resistente AR Glass supportate da connettori e flange di fissaggio e malte strutturali a base calce.

I prodotti che fanno parte del Sistema Armatex sono progettati, testati per intervenire e risolvere le problematiche dello sfondellamento dei solai, del rinforzo strutturale delle murature, volte e strutture in cemento armato.

L’innovativo Sistema Armatex, certificato presso l’istituto Giordano, è stato utilizzato per il rinforzo strutturale di una scuola pubblica sita nel Comune di Dueville (Vicenza). L’intervento principale ha previsto la messa in sicurezza intradossale del solaio in laterocemento mediante un sistema di antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con l’utilizzo di una rete bidirezionale e strutturale in vetro AR fissata poi attraverso flange, viti autofilettanti, squadrette e tasselli.

Nello specifico è stata applicata la rete di rinforzo strutturale in fibra di vetro Glasstex Struktura 250, avendo cura di sovrapporre i lembi terminali della rete di almeno 10 centimetri. La rete è stata poi collegata ai travetti mediante l’uso delle viti autofilettanti per calcestruzzo e flange di fissaggio in nylon. Per garantire ulteriore stabilità al sistema è stato effettuato un ancoraggio al perimetro dei solai mediante squadrette metalliche in acciaio a cinque fori tramite tasselli a quattro vie.