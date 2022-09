Speciale Porte: le soluzioni Dierre Filomuro

Dierre, come Charles Darwin, studia l’evoluzione della specie. Perché anche un elemento comune come la porta, che esiste da quando l’uomo è uscito dalle caverne, cambia, si adegua ai tempi e alle richieste del mercato. L’azienda piemontese fondata nel 1975 da Vincenzo De Robertis, quindi, ha introdotto nel corso degli anni numerose novità, sorretta dalla sua unità produttiva di ricerca e design. E l’innovazione continua.

Il progetto Filomuro, per esempio, è un’evoluzione stilistica e tecnologica che coinvolge ormai tutta la casa, con la porta blindata d’ingresso Sleek, quelle interne a battente con telaio Filum, la blindata interna Silence, i modelli scorrevoli New Space rasomuro e gli sportelli per vani tecnici Shape.

Un sistema funzionale, che diventa un vero progetto di arredo (con un catalogo dedicato) per nascondere letteralmente la porta all’interno della parete che la ospita oppure, al contrario, mettere in risalto l’anta utilizzando colori e decori su misura.

Dierre, infatti, è l’unico produttore che progetta e realizza tutte le componenti dei suoi sistemi di chiusura: dalle serrature di sicurezza ai diversi modelli di apertura per porte esterne e interne.

Una cerniera a scomparsa rototraslante è un elemento fondamentale per garantire sicurezza e prestazioni della porta blindata Sleek. Per sviluppare la nuova cerniera Macron 5.0 i tecnici Dierre si sono ispirati ai meccanismi che sorreggono i pesanti portelloni degli aerei. È nata così una cerniera invisibile, che permette di aprire l’anta a 180 gradi e di ottenere una doppia battuta di chiusura che protegge da rumori e spifferi, garantendo elevate prestazioni isolanti dall’ambiente esterno.

Attorno alla cerniera ruotano anche originali soluzioni di posa rasomuro che nascondono il telaio per far risaltare la porta come elemento d’arredo o, al contrario, la integrano in maniera complanare alla finitura e al colore della parete.

La porta blindata Sleek raggiunge, di serie, una protezione antieffrazione in Classe 3, con un isolamento termico di 1,6 W/m2K e un abbattimento acustico di 41 dB, mentre aggiungendo dei plus si possono migliorare le prestazioni termiche raggiungendo un valore di 1,2 W/m2K e un abbattimento acustico di 45 dB. Completano le dotazioni di sicurezza quattro rostri fissi dedicati lungo il lato delle cerniere e due deviatori a uncino comandati dalla serratura che, a porta chiusa, si inseriscono nel telaio impedendo lo scardinamento dell’anta.

Quattro le soluzioni di chiusura tra cui scegliere: serratura a doppia mappa, cilindro ad alta sicurezza, con due cilindri indipendenti, con due cilindri dipendenti (che seguono una sequenza di chiusura) e nella nuova versione con serratura a cilindro motorizzata Hibry. Sleek è disponibile anche in versione tagliafuoco EI2 30, con anta in materiale coibentante di alta densità e carenature in alluminio con guarnizioni termoespandenti.

Un altro aspetto al centro della ricerca Dierre è quello legato al comfort. È la prerogativa della porta blindata per interni Silence, che nasconde un efficace sistema di sicurezza dietro le sembianze di una normale porta interna, ma anche, come indica il nome, è studiata per evitare rumori molesti.

Per chiudere Silence basta ruotare la maniglia verso l’alto, facendo così scattare i catenacci. In pratica il normale utilizzo, per esempio durante la notte, è facilitato dalla maniglia smart. Una volta chiusa, però, la porta può essere aperta dall’esterno solo disponendo della chiave. Un sistema che raddoppia il livello di protezione rispetto alla tipica blindata d’ingresso, rendendo più difficile la vita ai malintenzionati e trasformando, di fatto, la stanza da letto in una panic room.

Quattro i punti di forza della porta: le cerniere a scomparsa, registrabili sui tre assi permettono l’apertura del battente a 180 gradi e l’installazione filomuro. L’anta antieffrazione in Classe 3 EN 1627, dallo spessore di soli 54 mm con tre rostri fissi anima del battente in doppia lamiera e lamina parafreddo. La serratura a cilindro in versione mezzo cilindro a tre catenacci e scrocco, con deviatore inferiore e superiore e trappole anti bumping; infine il telaio, complanare alla parete è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato a una struttura già esistente in legno. La porta blindata Silence, tra l’altro, permette di accedere al bonus sicurezza, che prevede una detrazione fiscale del 50% sul totale delle spese sostenute.

Porte Dierre filomuro e scorrevoli

Sono numerose le soluzioni Dierre dedicate alle chiusure filomuro e scorrevoli.

1. Blindata filomuro. Nasce su un aereo ispirandosi al sistema di chiusura del portellone: Dierre Sleek è la prima porta blindata con cerniera a scomparsa. Un brevetto Dierre che regala alla blindata un’insolita agilità, con apertura a 180 gradi, anche su ante di grandi dimensioni, e una doppia battuta di chiusura che unisce la perfetta complanarità alla parete alla protezione da spifferi e rumori.

2. Porta scorrevole New Space Raso Muro disegnata dai tecnici Dierre per l’inserimento in parete (anche cartongesso) per suddividere gli ambienti della casa o sfruttare spazi prima inutilizzabili. Una soluzione particolarmente indicata dove ogni centimetro è importante, perfetta anche per costruire una cabina armadio nelle case più spaziose.

3. Essenziali ma completamente personalizzabili in molteplici colori e finiture, le porte interne con telaio Filum sfruttano l’installazione filomuro per ottenere una parete senza soluzione di continuità. Merito anche del telaio perimetrale in alluminio estruso e ossidato, che può essere trattato con pitture murali e montato, in versione a spingere o a tirare, sia sulla normale muratura che sulcartongesso.

4. All’apparenza sembra una normale porta interna, ma nasconde invece un’anima impenetrabile: Silence è una porta blindata per interni progettata per proteggere la camera da letto, il passaggio tra l’abitazione e il garage e, in generale, per rendere veramente sicura la stanza dove si conservano i ricordi più preziosi. Può riprendere colori e finiture di tutte le altre porte Dierre di casa, compresa l’installazione filomuro.

5. La completa mimetizzazione con la parete circostante è una prerogativa anche del pannello Shape, destinato alla chiusura dei piccoli vani tecnici con versioni a una o due ante e apertura fino a 180 gradi.