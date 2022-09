Speciale Laterizi: Terracoat, isolare in laterizio a incastro perfetto

Pratico, funzionale, duraturo e altamente performante: Terracoat è il sistema prefabbricato di isolamento a cappotto proposto da Terreal Italia, che migliora la prestazione energetica dell’involucro edilizio e allo stesso tempo la bellezza delle facciate grazie alla finitura di mattoni in terracotta faccia a vista a pasta molle.

Sintesi di estetica e funzionalità, Terracoat è il nuovo sistema frutto della ricerca e del know how tecnico dell’azienda, impegnata nello sviluppo dei sistemi di involucro in terracotta.

La novità consiste nell’assemblaggio in stabilimento, in un ambiente controllato, di lastre di Eps, bianco e grigio con grafite, e di listelli in terracotta faccia a vista a pasta molle dello spessore di 2 centimetri.

Il particolare sistema di assemblaggio fa sì che i due elementi siano saldamente incollati tra loro, per creare un corpo unico, indivisibile e con un’altissima resistenza agli agenti atmosferici.

Non è più indispensabile, quindi, la posa a umido di un mattone sull’altro mediante calce, ma basta procedere con il semplice montaggio meccanico a secco dei pannelli prefabbricati. I pannelli sono infatti progettati per essere applicati con poche e semplici operazioni per garantire un’installazione veloce e continua.

Grazie allo speciale incastro a pettine e alle rondelle di ancoraggio inserite nel pannello, è sufficiente fissare il pannello alla parete con i tasselli e le viti disponibili nel kit, e poi fugare.

Le dimensioni ridotte, equivalenti a 0,54 metri quadrati per pannello e il peso limitato di circa 18 chilogrammi, rendono questa soluzione molto versatile nelle fasi di logistica, stoccaggio in cantiere e ne permettono l’applicazione da parte di un singolo posatore.

L’obiettivo principale di Terracoat è quello di migliorare la performance di isolamento degli edifici. Oltre a mantenere una temperatura ideale garantendo elevate condizioni di comfort estivo e invernale, il nuovo sistema di Terreal Italia permette anche di conseguire un notevole risparmio energetico ed economico e una riduzione di emissioni di Co2 nell’ambiente.

Sia la versione con Eps bianco sia quella con Eps Grigio soddisfano inoltre i parametri previsti nel decreto Rilancio, che richiede di utilizzare materiali che rispettino i Criteri Ambientali Minimi, ovvero soluzioni progettuali sostenibili e prodotti provenienti da materia prima recuperata, riciclata o rinnovabile.

Se fino a poco tempo fa i Cam erano destinati principalmente all’edilizia pubblica, con l’introduzione del superbonus e delle detrazioni fiscali riguardanti gli interventi di efficientamento energetico, sono divenute un obbligo anche nel settore privato.

Terracoat è quindi una scelta idonea per conseguire i benefici fiscali oltre che realizzare involucri edilizi sicuri, duraturi ed esteticamente significativi. Il sistema, infatti, consente di migliorare l’aspetto estetico delle facciate creando architetture di particolare pregio.

I pannelli sono rivestiti con listelli in terracotta di diverse tipologie, finiture e colori, disponibili nella gamma Facciate SanMarco e Facciate Pica per un risultato decorativo ottimale, con la stessa resa estetica degli edifici in mattoni faccia a vista.

Dagli edifici pubblici a quelli privati, dalla casa singola al condominio, dagli hotel ai centri commerciali, dalle chiese agli edifici direzionali, Terracoat è adatto in ogni contesto, sia su nuove costruzioni sia in ristrutturazioni, per edifici in stile tradizionale e per architetture contemporanee e futuristiche.