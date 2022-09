Speciale Laterizi: Alveolater, il blocco Stabila che non teme scosse

Murature che non hanno funzione portante, ma solo funzione di delimitazione e chiusura degli ambienti di un fabbricato. Cioè, i cosiddetti tamponamenti, che diventano opere particolarmente importanti nel caso di lavori in area sismica.

È quanto riguarda gli interventi alla Cittadella della Salute Ospedale di Treviso Ca’ Foncello. La verifica ha riguardato la tamponatura delle campate da realizzare con blocchi di laterizio Alveolater 25/30 H19 F60 di Stabila e malta di allettamento a prestazione garantita M5.

Gli elementi di tamponamento, seppur non strutturali, devono essere in grado di resistere a tutte le azioni orizzontali indotte e/o trasmesse dalle strutture in adiacenza in caso di sisma, oltre, chiaramente, a sostenere il proprio peso. Una risposta che deve garantire la perfetta integrità del manufatto mantenendo, allo stesso tempo, gli spostamenti entro definiti range.

Nel caso della struttura sanitaria di Treviso oggetto dell’intervento sono state le murature in laterizio, che in virtù del lavoro programmato si sono dimostrate straordinarie per estensione (in alcuni casi oltre 20 metri), altezza (oltre i 4 metri) e soprattutto posizione (a sbalzo rispetto alla struttura portante), che ha richiesto, vista la straordinarietà dell’intervento, l’utilizzo di un rinforzo con barre ad aderenza migliorata poste si verticalmente sia orizzontalmente. Ai fini della verifica, si sono poi considerate solo le barre verticali, per simulare una perdita di efficacia delle connessioni laterali installate successivamente.

Per calcolare tutti i parametri necessari, i progettisti hanno in prima battuta utilizzato il software di verifica tamponamenti in zona sismica disponibile online sul portale tecnico www.walleng.it, messo a disposizione da Stabila.

Dopo aver introdotto i parametri di tutti i materiali, l’ubicazione del fabbricato e le caratteristiche dimensionali della struttura, l’applicazione ha fornito un primo check conoscitivo per valutare la congruità della scelta del blocco di laterizio (che seppur leggero, con foratura < 60%, ha garantito una eccellente risposta). A seguito dei riscontri ottenuti è stata poi effettuata un’analisi dettagliata e redatto il relativo progetto esecutivo.