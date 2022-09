Ritmonio Diametro35 Wellness, il sistema di soffioni componibile e totalmente personalizzabile

La propensione di Ritmonio per un design innovativo e versatile si riflette in Diametro35 Wellness, ampliamento dell’iconica serie di rubinetteria che si declina ora anche nell’area shower con un sistema di soffioni componibile e totalmente personalizzabile.

Modulabile a seconda delle necessità, Diametro35 Wellness si articola in un gioco di abbinamenti per diverse soluzioni progettuali, con innumerevoli varianti e possibilità di installazione per comporre spazi doccia di grande raffinatezza.

La versione a parete con braccio snodato corto o lungo e quella a soffitto, con braccio fisso o snodato per modificare le inclinazioni del getto d’acqua, si completano con diverse tipologie di body jet laterali.

La totale versatilità del sistema permette di spaziare anche tra diverse tipologie di getto d’acqua: ai classici Rain (nella versione a soffitto) e Spray (in quella body jet laterale) per un piacevole effetto “pioggia tropicale” si aggiungono Atomyzed, una leggera nebulizzazione quando si desidera rinfrescarsi, Blade per godere di un rigenerante massaggio cervicale, Massage per un’azione più intensa su tutto il corpo e Soft, una generosa e soffice caduta d’acqua. L’estrema modularità permette di modificare l’aerazione con pochi e semplici gesti, offrendo infinite possibilità per variare i getti e creare momenti di benessere esclusivi.

Le componenti tecniche interne e le ghiere di fissaggio esterne sono intercambiabili e idonee a tutte le tipologie di soffioni Diametro35 Wellness: un notevole vantaggio, in fase di installazione e non solo.

Focus del progetto è la perfetta integrazione estetica con l’intera offerta Ritmonio. La massima libertà progettuale è assicurata dalla possibilità di personalizzare i soffioni doccia scegliendo tra le 16 finiture della Ritmonio Finishes Selection, cui si affiancano le tre finiture speciali della variante in acciaio inox, adatta anche per utilizzi in contesti outdoor.

Scegliendo la linea Diametro35 Wellness Impronte è inoltre possibile declinare le ghiere con le lavorazioni Prisma, Tratto, Rigo, Punto. Gli stessi particolari estetici sono disponibili anche per miscelatori e accessori, per dare vita a un effetto total look nell’ambiente bagno.