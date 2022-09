Novolegno CAP Arreghini: così il legno è per sempre

Materiale dal fascino intramontabile, il legno conosce oggi una nuova stagione di successi: rivisitato e alleggerito, trova posto negli alloggi cittadini sia in stile moderno che in quelli più classici, mentre al naturale è molto amato dai designer che lo utilizzano nei progetti più contemporanei.

Adatto a tutti gli ambienti della casa, con le sue tonalità calde e avvolgenti che creano armonia e benessere, il legno è un materiale di natura organica e, proprio per questo, nel corso del tempo subisce un naturale degrado dovuto ad agenti di varia natura, specialmente se si trova all’esterno.

Pioggia, vento, luce diretta del sole, neve, ma anche funghi, muffe e sollecitazioni meccaniche possono infatti modificare la struttura del legno che può rompersi, sbiadirsi, rovinarsi. Proprio per questo va trattato con prodotti e tecniche specifiche per rallentare il suo deterioramento e riportarlo al massimo della sua bellezza e funzionalità.

Specializzata in prodotti vernicianti e soluzioni per il trattamento di strutture in legno e in ferro, CAP Arreghini offre un’ampia gamma di prodotti specifici sia per il trattamento di manufatti nuovi sia per la manutenzione periodica del legno posto all’esterno e all’interno delle abitazioni.

Vernici all’acqua Novolegno CAP Arreghini

Di recente rivisitata nel packaging per una maggiore visibilità all’interno dei punti vendita, grazie all’ampia scelta tra impregnanti e finiture, la linea di vernici all’acqua Novolegno è in grado di rispondere alle richieste di un mercato che cerca soluzioni efficaci e rispettose dell’ambiente. Privilegiare le vernici all’acqua vuol dire ridurre drasticamente le emissioni dei composti organici volatili (Voc), senza rinunciare alla resa qualitativa dei prodotti vernicianti.

I progressi compiuti nelle formulazioni e il costante impegno nella ricerca e sviluppo ha consentito a CAP Arreghini di consegnare al mercato, a parità di efficienza, prodotti molto più sicuri, a basso impatto ambientale e che rispettano la salute dell’uomo. Questa tipologia di prodotti a base acqua unisce infatti vantaggi ambientali (in quanto priva di elementi dannosi sia per l’ambiente che per la salute della persona) a vantaggi prestazionali, poiché garantisce un’elevata protezione del legno dall’usura del tempo sia all’esterno che all’interno.

Le vernici a base acqua della linea Novolegno si distinguono per la praticità e semplicità di utilizzo in quanto, essendo pronte all’uso, non devono essere diluite prima dell’applicazione, azzerando così il rischio di combustione e di infiammabilità. Con la linea Novolegno all’acqua CAP Arreghini si pone come partner affidabile offrendo sistemi di pitturazione specifici per ogni tipologia di legno, sia in ambito professionale che domestico, attraverso soluzioni pratiche e funzionali che durano nel tempo, garantite da test e sperimentazioni costanti e da un know-how aziendale di oltre 70 anni.

Novolegno Classic W

Tra gli impregnanti della linea Novolegno c’è Classic W, un prodotto altamente penetrante a base acqua, rispondente ai criteri Leed. Il prodotto è disponibile in colorazioni semitrasparenti ottenute con pigmenti minerali micronizzati ad alta resistenza alla luce, che conferiscono ai manufatti trattati stabilità di tinta, resistenza e protezione contro il deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

Classic W assicura una buona bagnatura del poro con basso rigonfiamento della fibra e una distribuzione della tinta omogenea e uniforme, garantendo un fondo che consente l’adesione degli strati di finitura e la loro corretta filmazione, con ottimi risultati estetici sia nel professionale che nel fai da te.

Novolegno Dolomiti W

Per evidenziare maggiormente le venature del legno, CAP Arreghini propone Dolomiti W, impregnante a finire cerato all’acqua sia per interno che per esterno, altamente penetrante. Questo prodotto agisce allo stesso tempo come impregnante e finitura senza la necessità di applicare alcun fondo: è impermeabile e facilmente applicabile, ed è additivato di fungicidi e filtri, elementi indispensabili per prolungare l’effetto di protezione sulle superfici trattate e aumentare la resistenza alle intemperie, alle muffe e ai raggi Uv.

Novolegno Dolomiti W Decking

Dolomiti W Decking è una finitura protettiva all’acqua per decking e strutture in legno poste all’esterno. Ideale per proteggere il legno dall’usura del tempo, conferisce al materiale la massima protezione e resistenza del colore, preservandone l’aspetto estetico e mettendone in risalto le naturali venature.

Dotato di elevata elasticità, impermeabilità e resistenza all’usura, Dolomiti W Decking garantisce un’eccellente protezione in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi Uv, in particolare per le pavimentazioni esterne che devono anche fare i conti con piogge, ristagni d’acqua, grandine, neve, elevato calpestio e abrasioni. Schermare questi manufatti con un prodotto che garantisca protezione e resistenza significa allungarne la vita e donare nuovo vigore.

Disponibile nella versione incolore o trasparente colorato, il prodotto è consigliato per l’utilizzo sia in ambito domestico che professionale per la protezione del decking di strutture situate all’esterno di stabilimenti balneari, ville private, parchi giochi e resort, così come per mobili da giardino, giochi per bambini, gazebo, panchine, travature, infissi e strutture in legno di ogni genere.

Novolegno Special W Matt

La linea Novolegno di CAP Arreghini si completa con Special W Matt, finitura effetto cera a base acqua rispondente ai criteri Leed, adatta per sistemi di verniciatura di manufatti in legno posti sia all’interno che all’esterno. Si applica facilmente ed è impermeabile all’acqua, con il risultato di un ottimo effetto riempitivo sulla superficie trattata e una perfetta adesione su diversi tipi di impregnanti. La finitura è uniforme e resistente alle intemperie, garantendo la protezione del colore all’esterno anche in condizioni di ripetute e severe esposizioni agli agenti atmosferici. Le caratteristiche di resistenza al graffio e all’usura, formano un film di protezione che mantiene l’aspetto delle superfici trattate per lungo tempo.

Novolegno Rinnova W

E per un effetto rigenerante e protettivo è disponibile Rinnova W, olio incolore per superfici in legno esterne, che permette di riportare il materiale all’aspetto originale e rinnovare la vernice consumata superficialmente dai raggi del sole e dalle intemperie. L’applicazione annuale prolunga la durata delle superfici.

Smalti all’acqua Powercap certificati Haccp

Gli smalti all’acqua Powercap della linea Lasurcap di CAP Arreghini sono prodotti per ambienti interni ed esterni idonei alla protezione di strutture in legno, ferro e plastica, dalla tecnologia innovativa. Formulati a basso contenuto di Voc e sostanze nocive volatili, sono certificati Haccp e qualificati Leed.

Consigliati nell’ambito della realizzazione di strutture ecologiche con materiali rispondenti ai requisiti di sostenibilità ambientale, gli smalti Powercap sono dotati di elevate performance protettive e durature nel tempo, ottima resistenza all’abrasione e ai disinfettanti, copertura, resa, punto di bianco e assenza di odore.

Assicurano una finitura omogenea con una ottima resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche. Sono formulati, infatti, con pigmenti stabili alla luce e resine in dispersione acquosa che garantiscono la massima resistenza agli Uv e la massima protezione all’esterno con una pellicola di smalto non ingiallente. Gli smalti Powercap sono pronti all’uso, estremamente versatili e tinteggiabili a tintometro.