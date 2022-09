L’edilizia rischia di andare in bolletta (elettrica)? Al momento gli indicatori di settore sono ancora rivolti al bello, ma il prezzo di gas ed energia elettrica è una spina nel fianco anche per la filiera delle costruzioni, con alcune attività, come quelle di ceramica e legno, più esposte di altri. Qual è, davvero, la situazione?

Parte da questo argomento di attualità il nuovo numero di YouTrade. Il periodico leader della distribuzione edile, però, contiene anche un dossier che, di sicuro, non sfuggirà alla lettura di chi si occupa della vendita di materiali edili. La rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, infatti, pubblica un’analisi, corredata da tabelle e grafici, sul mondo della Gdo e, più in generale, in prodotti e strumenti per le costruzioni. Numeri inediti, interpretati nella loro giusta dimensione, danno il polso di quella che è la situazione della Gdo. Spoiler: il numero di negozi è aumentato ancora.

Sul nuovo numero di YouTrade gli spunti interessanti sono davvero tanti ed è difficile riassumerli in poche righe. Proviamo: un’intera sezione della rivista è dedicata alla nuova edizione del Cersaie. Il salone dedicato a ceramica e arredobagno si presenta con alcune novità, nell’offerta culturale dei diversi eventi, ma anche nei prodotti.

Altri approfondimenti, che si aggiungono ai tanti articoli e alle rubriche, riguardano la sicurezza antincendio, con materiali e soluzioni adeguate per evitare rischi e rispettare le normative, mentre un ampio spazio dedicato a demolizioni e smaltimento dei materiali: un aspetto interessante per le molteplici attività collegate, non ultima quella legata al riciclo dei residui.

