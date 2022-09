Kiloutou acquisisce il portoghese Grupo Vendap

Il Gruppo Kiloutou ha firmato di due contratti di acquisizione per espandere ulteriormente la propria presenza in Europa. Kiloutou, di proprietà di HLD e Dentressangle, ha acquisito il Grupo Vendap (noleggio di attrezzature) in Portogallo. L’operazione segna l’ingresso del Gruppo Kiloutou in un nuovo mercato europeo. Il gruppo ha di recente acquisito anche Holbæk Lift, operatore regionale in Danimarca. Con 40 anni di attività, Grupo Vendap è il principale operatore nel settore del noleggio di attrezzature in Portogallo, con una quota di mercato stimata al 18% e la più ampia offerta di prodotti, tra cui generatori elettrici, piattaforme di lavoro, unità modulari e WC mobili. Dispone di una rete di otto filiali in tutto il Portogallo con un organico di 340 dipendenti, al servizio di clienti nazionali di piccole e grandi dimensioni nei settori del genio civile, dell’edilizia e della pubblica amministrazione.

Kiloutou vuole sviluppare l’attività in Portogallo attraverso la crescita interna, l’apertura di nuove filiali, l’ampliamento dell’offerta e acquisizioni selettive. L’attuale gruppo dirigente dell’azienda continuerà a ricoprire il proprio ruolo nella nuova organizzazione. Francisco Ferreira Do Amaral, Ceo del Grupo Vendap, riferirà direttamente al Comitato esecutivo del Gruppo Kiloutou.