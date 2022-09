HeidelbergCement diventa Heidelberg Materials: il rebranding coinvolge anche Italcementi

HeidelbergCement cambia nome e diventa Heidelberg Materials. La società ha rivelato la nuova brand identity nel segno della continuità e dell’innovazione: Heidelberg rimane in quanto sinonimo di continuità e leadership di mercato, Materials sostituisce Cement ed evidenzia il ruolo pionieristico della società nel percorso verso la carbon neutrality e la digitalizzazione nel settore dei materiali per le costruzioni.

Presente in oltre 50 paesi con più di 51.000 dipendenti e quasi 3.000 siti, la società Heidelberg Materials è uno dei principali produttori integrati mondiali di soluzioni e

materiali per le costruzioni ed è leader nei settori di cemento, inerti e calcestruzzo

preconfezionato.

«Siamo orgogliosi del nostro settore cemento, ma la gamma dei nostri servizi va ben

oltre il cemento, oggi e ancora di più in futuro», ha dichiarato Dominik von Achten,

Presidente del Consiglio di Amministrazione. «Il nostro futuro è sostenibile e

digitale. Le richieste dei clienti, i mercati e i concorrenti cambiano rapidamente. Sfide e

opportunità superano i confini nazionali, la comunicazione diventa sempre più globale.

Le opportunità di differenziazione crescono. Noi saremo la prima azienda al mondo a

offrire cemento carbon-free su larga scala già nel 2024. Stiamo portando avanti con

vigore i nostri progetti di cattura e stoccaggio/riutilizzo dell’anidride carbonica: entro il

2030, ridurremo le nostre emissioni di CO2 di 10 milioni di tonnellate grazie ai progetti

che abbiamo già avviato».

Jon Morrish, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile per lo

sviluppo del marchio, ha dichiarato: «Siamo pionieri nel percorso verso la carbon

neutrality e l’economia circolare nel settore dei materiali per le costruzioni e offriamo ai

nostri clienti un valore sostenibile: entro il 2030 intendiamo generare metà dei nostri

ricavi con prodotti a basso contenuto di carbonio. Heidelberg Materials è un marchio incisivo che descrive la qualità del nostro lavoro a livello globale, i nostri standard di

sostenibilità e unisce i punti di forza delle filiali dell’intero Gruppo».

Nella prima fase il rebranding riguarderà il Gruppo con l’immediata introduzione del

marchio Heidelberg Materials. Dal 2023 le filiali nazionali e internazionali prenderanno progressivamente il nome di Heidelberg Materials.

«Anche Italcementi, insieme a tutte le altre realtà del Gruppo, confluirà in questo nuovo brand», spiega Roberto Callieri, Amministratore Delegato di Italcementi. «Avremo tutto il tempo necessario per compiere questo passaggio nel modo migliore, ma le grandi sfide che abbiamo davanti, tra le quali la decarbonizzazione e la digitalizzazione, non possono essere vinte a livello nazionale dai singoli: occorre dare vita a un’azienda autenticamente globale. Guardiamo con ottimismo al nostro futuro, nella certezza che supereremo tutte le sfide presenti e future per iniziare insieme una nuova storia».

Il nuovo logo include sia i valori tradizionali sia i futuri campi di attività del Gruppo. L’immagine è nuova: due elementi si uniscono in una forma organica e diventano la prima lettera del marchio, la ‘h’. La forma più grande rappresenta un elemento strutturale e quindi le competenze tecniche di Heidelberg Materials. L’elemento più piccolo simboleggia le aree di attività future del Gruppo.

Il nuovo marchio riflette l’intenzione di essere aperti al cambiamento, rimanendo allo stesso tempo accessibili e autentici e sottolinea contemporaneamente il fatto che Heidelberg Materials è un pilastro fondamentale del settore globale dei materiali per le costruzioni, con un obiettivo concreto: diventare la prima società “Net Zero” del settore.