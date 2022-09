Fibre Net: gamma completa per il rinforzo

Specializzata in sistemi per il rinforzo strutturale, l’azienda friulana Fibre Net offre un’ampia gamma di soluzioni per la conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, dalle reti fibrorinforzate alle malte civili e tecniche.

Tra i fiori all’occhiello c’è Ri-Struttura, il primo sistema strutturale di rinforzo CRM ad aver ottenuto la marcatura CE. A Ri-Struttura hanno fatto seguito negli anni numerose altre soluzioni certificate, come i sistemi FRP e FRCM, che trovano largo utilizzo nel recupero strutturale, nel miglioramento e adeguamento sismico e nella messa in sicurezza di edifici e opere d’arte.

Ri-Struttura Fibre Net

Ri-Struttura è il sistema di rinforzo strutturale Fibre Net sviluppato secondo la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), che utilizza reti, connettori e angolari preformati in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) marcati CE e dotati di accertamento di equivalenza in conformità ai requisiti previsti nel capitolo 11.1 delle NTC 2018. Ri-Struttura si completa con malte da intonaco strutturali a base di calce o cementizie con spessore minimo di 3 centimetri.

L’utilizzo di questa soluzione permette di ottenere un miglioramento strutturale omogeneo e diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche e di duttilità e con un incremento modesto di rigidezza della struttura.

L’assenza di corrosione del rinforzo garantisce un’elevata durabilità ed efficacia del sistema nel tempo e consente di mantenere bassi spessori, limitando l’incremento dei carichi complessivi. Il sistema è reversibile e migliora la resistenza a taglio, a compressione e a flessione della muratura.

Malte per ripristino e consolidamento Fibre Net

Dopo aver innovato il mondo del rinforzo strutturale e del consolidamento antisismico, grazie alla lavorazione di materiali fibrorinforzati in fibre di vetro e di carbonio, da qualche anno Fibre Net propone sul mercato anche una linea completa di malte e prodotti per il ripristino del calcestruzzo, del cemento armato, del calcestruzzo armato precompresso e il consolidamento delle murature.

Mentre la linea Epoca si compone di malte da intonaco e muratura a base di calce idraulica e naturale Nhl indicate per interventi strutturali su murature storiche, la linea Materia è composta da malte civili a base di calce e leganti idraulici ed è indicata per interventi di consolidamento, ripristino e rinforzo di elementi in muratura e laterizio.

Struttura è, invece, il nome di una gamma completa di prodotti dedicati agli interventi di ripristino, rinforzo e consolidamento su edifici e opere d’arte in calcestruzzo e calcestruzzo armato, nonché nel settore delle infrastrutture. Una proposta completa nel segno della qualità del marchio Fibre Net, sinonimo di garanzia per tutta la filiera delle costruzioni.

Fibre Net, azienda in espansione

Oltre all’incessante attività di ricerca e sviluppo, che permette di innovare e lanciare continuamente sul mercato soluzioni innovative, l’azienda è impegnata anche in una progressiva espansione della propria attività produttiva per far fronte alle crescenti richieste del mercato: basti pensare che sono più di 1.200 i cantieri in cui attualmente si utilizzano prodotti Fibre Net.

Solo nell’ultimo anno la società ha aperto nuovi stabilimenti di produzione e aree logistiche, oltre ad assumere nuovo personale in ogni ambito aziendale.

Grande attenzione è riposta anche nella sostenibilità ambientale, sfida a cui Fibre Net risponde realizzando prodotti a basso impatto, sviluppati per ridurre il consumo energetico, compatibili e riciclabili, facili da trasportare e movimentare.

Ri-Struttura di Fibre Net per gli Ex Ospedali Riuniti di Bergamo

Fibre Net è intervenuta con il suo sistema CRM Ri-Struttura per il rinforzo statico e il miglioramento sismico degli Ex Ospedali Riuniti di Bergamo, trasformati nella sede dell’Accademia Nazionale della Guardia di Finanza.

La gran parte degli edifici esistenti era composta da strutture in muratura con limitata presenza di elementi in cemento armato, dimensionate secondo le norme e gli standard della prima metà del Ventesimo secolo.

Le strutture non erano quindi idonee al sostegno in sicurezza dell’azione sismica di progetto, e spesso inadeguate anche a garantire i necessari margini nei confronti dell’azione statica di esercizio. Ciò ha comportato la necessità di prevedere un rinforzo generalizzato delle strutture verticali.

I progettisti hanno così optato per interventi diffusi, applicati su un elevato numero di maschi murari con la tecnica CRM, che prevede l’utilizzo di intonaci a matrice mista calce-cemento e reti di armatura preformate in fibra di vetro e resina.

Per l’intervento è stato utilizzato il sistema Ri-Struttura di Fibre Net: la rete preformata FBMesh 99×99 millimetri è stata tagliata in misura, posata sulla superficie e collegata trasversalmente alla muratura con elementi connettori, sempre in fibra di vetro, atti a garantire l’ottimale collaborazione fra rinforzo e supporto murario, migliorando quindi le caratteristiche meccaniche di resistenza al taglio della struttura.