Costruire in sicurezza con le recinzioni da cantiere di Ferro Bulloni Italia

La recinzione da cantiere è un prodotto fondamentale per la delimitazione temporanea delle aree cantieristiche, come indicato nell’articolo 109 del D.lgs. 81/2008: “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”.

Ferro Bulloni Italia Si tratta di un prodotto specifico, che richiede particolari requisiti, ed è per questo che, specializzata nel settore delle recinzioni, ha ampliato la sua gamma con questa tipologia di prodotti, sviluppando soluzioni per soddisfare al meglio le diverse esigenze.

A causa della sua natura d’utilizzo temporaneo, questo tipo di recinzione è destinata ad una frequente movimentazione e pertanto necessita di una struttura resistente e robusta, per assicurare il suo riutilizzo ripetuto nel tempo.

Quando si acquista una recinzione da cantiere bisogna sempre valutare alcune importanti caratteristiche, come la qualità delle saldature del telaio. In questo senso, Ferro Bulloni ha migliorato e perfezionato nel tempo il processo di saldatura dei tubi, con nuove tecnologie innovative, grazie al quale è in grado di garantire una robustezza senza eguali.

Il suo prodotto di punta è la recinzione mobile da cantiere Cornice, realizzata con materie prime rigorosamente "Made in Italy". I tubi di sostegno sono zincati a caldo Sendzimir con una copertura di zinco di 275 gr/mq ed hanno spessore di almeno 1,00 mm garantendo una solida struttura. La tamponatura in rete elettrosaldata ad alta resistenza, da loro fabbricata negli stabilimenti di Rogeno (LC), è realizzata con filo zincato a caldo coperto da uno strato di zinco di 40-60 gr/mq con un diametro minimo garantito di 3,00 mm. La rete è saldata all'interno del telaio in tubolare in modo tale che la recinzione sia priva di parti taglienti in conformità alle direttive CEE n. 92/57-58 ed al D.lgs. 494/199696.

Oltre al modello Cornice, Ferro Bulloni propone anche altre valide alternative, quali la Mini-Cornice, ovvero la versione più bassa (alta solamente 1 metro), utile per essere applicata in contesti che richiedono di recintare il cantiere, ma senza ostacolarne la visibilità, come centri storici, monumenti o restaurazioni in genere.

La Transenna, ideale per la delimitazione degli eventi o di centri storici, ed il Grecato con lamiera cieca che permette di oscurare le aree delimitate.