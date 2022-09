Anteprime Cersaie 2022: alcune novità dalle aziende

Tutto pronto per Cersaie 2022. Ecco alcune novità presenti al Salone Internazionale della Ceramica e dell’Arredobagno di Bologna.

Impertek

Per il settore della pavimentazione sopraelevata, Impertek ha pensato a Skipper, il sistema antivento universale per pavimentazioni esterne. Uno degli aspetti che rendono unico questo sistema è l’universalità: Skipper è completamente indipendente dal tipo di supporto utilizzato e può essere installato anche a pavimentazione finita o preesistente. In acciaio inox zincato e in Classe A1 FL, è di facile installazione e invisibile a posa finita.

Pad. 32 Stand A4-B3

Ponte Giulio

Maniglie di sicurezza, sedute doccia, mobili contenitori, lavabi, sanitari, specchi con igienizzazione dell’aria e richiesta di aiuto: Omnia permette di progettare e comporre il bagno secondo le proprie esigenze, rendendo bello ciò che deve essere sicuro. Design di Daniele Trebbi.

Pad. 22 – Stand B72

Pietre d’Arredo

Prestigio e sostenibilità sono l’anima del brand Pietre d’Arredo di Colmef Group, con le sue soluzioni identiche alla pietra vera, ma ricostruite naturalmente in laboratorio. Dal mattone all’arenaria, dalla pietra di fiume a quella di montagna, gli elementi sono rifiniti in ogni dettaglio per donare alle pareti un’elegante autenticità.

Pad. 36 – Stand B54

Fiora

Il piatto doccia Sfera in Silexpol porta all’estremo la creatività delle forme, con una bordatura sottile e curva su uno dei lati che termina con un’originale griglia a forma di luna. La nuova finitura Concrete Capuccino porta novità e design con una texture unica, morbida e originale.

Pad. 22 – Stand B45

RAK Ceramics

L’azienda presenta Metamorfosi, la nuova collezione maxi per pavimento e rivestimenti, che ricorda lo stile della carta da parati. Le lastre in gres porcellanato spatolato effetto resina sono declinate nei formati 120×260 cm (spessore 6 mm) e 120×120 cm (9 mm) e sono disponibili in nove colori, a partire dai vivaci toni del cielo, dell’avorio e del rosa, e undici decori sviluppati su motivi decorativi geometrici, floreali o con lussureggianti foglie tropicali. Le superfici resistono all’acido, sono antibatteriche, la colorazione rimane intatta nel tempo, resiste ai graffi e all’usura del tempo.

Pad. 36 – Stand A22-B25

Flair

Prosegue il trend nero opaco di Flair con il box doccia Frameless Pivot, espressione di design e flessibilità. Alto 1,95 metri, si installa su piatto doccia a filo o a pavimento e dispone di un pratico meccanismo di apertura sali scendi. La chiusura delle ante è magnetica ed è compatibile con 2 pannelli in linea.

Pad. 22 Stand B2