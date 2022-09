A Cersaie Simas presenta i nuovi lavabi Po.Mo e Balloon

In occasione di Cersaie 2022 Simas presenta Po.Mo e Balloon, due nuove collezioni di lavabi 100% made in Italy.

Po.Mo

Disegnata dalla designer californiana Terri Pecora, la linea di lavabi Po.Mo si caratterizza per le forme geometriche decise e un “gradino” alla base di ogni pezzo, un dettaglio sottile che si distacca dal minimalismo puro della metà del secolo scorso e dal design scandinavo, per creare un oggetto più contemporaneo.

Disponibili in versione da appoggio, sospesi e free-standing, i lavabi Po.Mo hanno uno stile eclettico e colorato, che affonda le radici nel Postmoderno da cui prende il nome. Due le forme scelte: il tondo e l’ovale, che giocano su differenti dimensioni nella base come nell’altezza.

Balloon

Forme bombate e rassicuranti caratterizzano invece la nuova collezione di lavabi di design Balloon di Simas, declinati in due forme quadrate e due circolari con differenti diametri e profondità.

Funzionali ed eleganti, sono facili da inserire in qualsiasi contesto, dal più piccolo al grande, nel privato come nel pubblico.

Colorazioni

Una serie di inediti colori lucidi quali Caramello (tendente al rosa cipria), Capri (una profonda sfumatura di azzurro tra ciano e blu), Menta (verde intenso fresco), Narciso (giallo energico), Rubino (rosso intenso scuro), Grafite (grigio luminoso) si aggiungono al bianco e nero lucido e all’ampia gamma di finiture Matt di Simas.

Po.Mo è disponibile anche con un accostamento predefinito di due diversi colori nel lavabo, uno per la base e l’altro per l’interno e l’esterno, per una originale personalizzazione dell’ambiente bagno.