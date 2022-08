Sistemi di recinzione Ferro Bulloni: tra innovazione e tradizione

Da oltre 50 anni se si pensa ad un prodotto per recintare, delimitare o proteggere un ambiente residenziale o industriale, non si può che pensare alle recinzioni in pannelli elettrosaldati di Ferro Bulloni.

La cancellata di Ferro Bulloni, emblema del “Made in Italy” nel settore, è un prodotto senza dubbio duttile e innovativo, la scelta preferita per chi cerca un risultato finale dal design molto più pulito ed esteticamente appagante, rispetto ad alternative come le reti in rotoli. La sua versatilità la rende perfetta per essere applicata in quasi ogni tipo di ambiente: residenziale, industriale, urbano ed extra-urbano; è dunque un’ottima soluzione per delimitare zone come giardini, cortili, aziende e molto altro. Grazie alle varie soluzioni offerte da Ferro Bulloni in termini di colori, tipologia di pali e accessori, si ha quindi la possibilità di avere molteplici combinazioni per questo tipo di prodotto.

L’ampia gamma proposta da Ferro Bulloni Italia, infatti, prevede non solo diversi modelli di pannelli rigidi, ma anche vasta scelta per i pali a corredo, tra tubolari tondi, quadri e altre sezioni, nonché la possibilità di posarli con diversi tipi di fissaggio. Questo permette al prodotto di Ferro Bulloni di ottenere un ottimo rapporto qualità prezzo, ma soprattutto di andare incontro alle più disparate esigenze dei clienti, offrendo soluzioni adatte ad ogni contesto e tipo di terreno.

Cruciale punto di forza delle cancellate in pannelli di Ferro Bulloni è la certezza di un prodotto di qualità, che è sinonimo di efficacia e durabilità: come per ogni suo prodotto Ferro Bulloni utilizza solo materie prime certificate e le cancellate vengono plastificate negli appositi impianti con poliestere puro al 100% (come previsto dal regolamento REACH che garantisce la tracciabilità delle materie prime).

Ultimo ma non meno importante è la semplicità di montaggio delle cancellate e in generale, di tutti i prodotti per recinzione di Ferro Bulloni Italia, che da sempre investe nel miglioramento tecnologico per cercare di offrire soluzioni sempre migliori e “accessibili” al proprio cliente.

Quest’attenzione al prodotto e nel processo produttivo rende le cancellate in pannelli di Ferro Bulloni Italia un prodotto estremamente resistente, che quindi non solo garantisce un risparmio economico nel lungo periodo, ma oltretutto non necessità di manutenzione, offrendo così una soluzione efficace, di qualità ed esteticamente appagante.