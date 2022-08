Doppio appuntamento con la sostenibilità: Masterclass + Biophilia Camp di LFE

Il settore delle costruzioni, ormai da tempo, è chiamato a rispondere alle sfide di sostenibilità previste dalle normative europee ed internazionali (come il Green Deal europeo e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite). Sebbene molta strada sia stata fatta, manca però una vera svolta in chiave propriamente rigenerativa.

Secondo Living Future Europe, ente internazionale promotore del Protocollo di sostenibilità rigenerativa Living Building Challenge, presente in tutto il mondo, una delle aree di intervento tra le più efficaci per promuovere una visione rigenerativa nella filiera delle costruzioni è proprio quella della comunicazione e della formazione. Per questo, Lfe anche quest’anno organizza una masterclass dedicata ai professionisti della filiera: architetti, ingegneri, project manager, produttori, urbanisti, esperti di sostenibilità, ma anche ricercatori e accademici.

La seconda edizione della Living Future Europe Masterclass. Regenerative + Agile si svolgerà dal 19 settembre al 14 dicembre 2022 e sarà disponibile online ai partecipanti provenienti da tutta l’Europa, con la possibilità di trovarsi in presenza a Sharm-Al-Sheikh in occasione della Cop 27. Un programma finalizzato a comprendere cosa si intende con i concetti di Living Buildings, Products e Communities (edifici, prodotti e comunità viventi) perché occorre porsi questi traguardi e, soprattutto, come raggiungerli.

Per partecipare alla masterclass, occorre registrarsi entro il 20 agosto. Segnatevi la data in agenda! I posti sono limitati. Tutte le informazioni sul programma, gli insegnanti, la metodologia, gli obiettivi di apprendimento e le tariffe per la partecipazione sono disponibili al seguente link https://www.living-future.eu/lfe-2022-masterclass-registrations-are-open-2/

Inoltre, in Italia LFE organizza dal 30 settembre al 3 ottobre il Biophilia Camp a San Felice (Alto Adige): un evento formativo della durata di tre giorni per riconnettersi profondamente con “la nostra innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le circonda”, come scriveva E.O. Wilson, il biologo americano che per primo teorizzò il concetto di biofilia.

Dedicato all’apprendimento e alla comprensione dei principi della progettazione biofilica, per poi saperli applicare nell’architettura e nel design di interni, l’evento formativo è un’esperienza che combina biologia e agile management, architettura e psicologia, ingegneria e sostenibilità rigenerativa.

È possibile trovare tutte le informazioni sulla partecipazione e registrarsi all’evento al link https://www.living-future.eu/events/, entro il 31 agosto 2022. Registrazioni Early Birds (posti limitati, a esaurimento) entro il 10 agosto 2022.

Living Future Europe, è l’ente internazionale promotore del Protocollo di sostenibilità rigenerativa Living Building Challenge, e presente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia e la Nuova Zelanda, oltre che in Europa nella sede centrale di Bolzano e con sedi collaborative in più di 130 Paesi, dalla sua fondazione vuole essere pioniere di questa transizione, con una miriade di iniziative.