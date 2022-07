SCF – Sistemi Costruttivi Futuri: protezione sotto il tetto con Ventilplus

Per garantire contemporaneamente isolamento termico, ventilazione e sostegno al manto d’impermeabilizzazione, SCF (Sistemi Costruttivi Futuri) ha messo a punto il sottocoppo Ventilplus, soluzione termoisolante per tetti ventilati, abbinabile a qualsiasi tipo di copertura.

Leggero, coibente e autoportante, il pannello è ideale per gli interventi di efficientamento energetico e consente il rispetto delle norme tecniche di riferimento per il contenimento dei consumi degli edifici.

Inoltre, la versione Eco, che impiega materie prime quali il Neopor BMBcert, l’isolante sostenibile di Basf proveniente al 100% da fonti rinnovabili, e materiali rigenerati provenienti da Certified Renewable Feedstock garantisce il rispetto dei criteri minimi ambientali Cam.

Largo 60 centimetri, Ventilplus è un pannello autoestinguente in Eps grafitato Neopor BMBcert a conducibilità termica migliorata, caratterizzato dalla tipica battentatura maschio/femmina che consente il perfetto affiancamento a incastro dei vari elementi. Il pannello è fornito nella lunghezza standard di 3,30 metri, ma su richiesta possono essere fornite lunghezze su misura delle esigenze di cantiere, per un maggiore risparmio economico e logistico. Ampia, invece, è la scelta degli spessori dei pannelli.

Ulteriore caratteristica del sistema è rappresentata dall’esclusiva tecnologia SCF data dai correnti in acciaio zincato, in spessore 8/10, sagomati e incorporati a Z: inglobati e co-sinterizzati al polistirene, conferiscono ai pannelli caratteristiche di maggiore solidità e maneggevolezza. I lamierini inglobati all’interno, essendo rialzati di 2 centimetri rispetto al pannello, garantiscono un’ottima ventilazione e vengono utilizzati per fissare il listello a una distanza variabile secondo il tipo di tegola o coppo da utilizzare.

Installando in copertura il pannello in Eps Ventilplus, i locali sottotetto e chi vi abita traggono grandi benefici in termini di comfort abitativo e risparmio energetico, grazie al corrispondi dente risparmio di climatizzazione degli ambienti. Oltre alle prestazioni di isolamento termico (0,030 W/mqK), il polistirene espanso sinterizzato ha dimostrato di mantenere inalterate le sue caratteristiche di resistenza meccanica e stabilità dimensionale.

Inoltre, non può costituire nutrimento o terreno di coltura per i micro organismi, non produce muffa e non tende a putrefarsi. La struttura molecolare a cellule chiuse di piccole dimensioni e la coesione tra le pareti delle celle determina una buona resistenza al vapore acqueo, omogenea su tutto lo spessore, che permette la traspirazione degli elementi costruttivi e quindi il controllo dei fenomeni di condensazione.

Grazie alla leggerezza di ogni singolo elemento, la movimentazione e la posa in opera risultano operazioni alquanto semplici e veloci, che non richiedono l’impiego di manodopera specializzata e attrezzature particolari. Inoltre, il perfetto accoppiamento dei pannelli, è agevolato dal sistema di incastro maschio/femmina che non richiede l’uso di malta o collanti particolari.

Oltre a fornire isolamento termico, Ventilplus crea tra la parte superiore del pannello e il manto di tegole una camera di ventilazione di 2 centimetri, che consente di ridurre la condensa di vapore acqueo presente nei sottomanti e quindi la dannosa proliferazione di muffe e batteri, nel rispetto della norma Uni 9460.

Le caratteristiche di Ventilplus