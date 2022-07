Porte aperte nel rinnovato stabilimento Margraf di Ausonia

Venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022 Margraf apre le porte dello storico stabilimento di Ausonia (Frosinone), rilanciato con un piano di investimenti che punta a trasformarlo in una vera e propria città dell’eccellenza del marmo e della pietra naturale del Sud Italia.

La crescente domanda, proveniente dai mercati esteri, di marmi italiani di eccellenza, ha già portato Margraf ad implementare la propria capacità produttiva della sede di Chiampo (Vicenza) e logistica dell’Area Margraf a Gambellara (Vicenza).

Ora la strategia di crescita dell’azienda punta al sud Italia con la riorganizzazione e il rilancio dello storico stabilimento di Ausonia, parte del Gruppo dal 2001. Avanzata unità produttiva per la trasformazione del blocco in lastra, la sede di Ausonia punta a diventare uno snodo logistico fondamentale per la distribuzione, in particolare, di blocchi e lastre di Travertino in tutta l’area del Mediterraneo.

Un punto di riferimento del made in Italy che si sviluppa su una superficie di 44.000 metri quadrati, completamente rivestiti di pannelli solari, dove ogni anno vengono stoccati più di 5.000 tonnellate di blocchi e lavorate più di 35.000 metri quadri di lastre ogni mese.

Nello showroom il committente, architetto o utente finale, può selezionare e toccare con mano più di 20.000 lastre esposte ed essere guidato dai consulenti Margraf in un percorso inedito, tra emozione e funzionalità, sartorialità e innovazione del marmo e della pietra naturale.

Per presentare le novità, lo stabilimento Margraf di Ausonia sarà aperto al pubblico venerdì 8 luglio dalle 16.00 alle 21.00 e sabato 9 luglio dalle ore 10.00 alle ore 15.00: oltre alla visita e alla consulenza personalizzata gratuita, saranno presenti altre sorprese.