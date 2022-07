Edilbloc compie 60 anni. E sabato è festa

Edilbloc, rivendita edile e di giardinaggio di Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, compie 60 anni.

Per l’occasione i titolari, la famiglia Lanza, hanno organizzato un evento dedicato ai propri clienti e alle loro maestranze.

L’appuntamento è per sabato 9 luglio dalle 13 fino a tarda sera.

La festa, che si terrà nella sede di via Gosi 6 a Frabosa Sottana, è organizzata in due momenti: il primo rivolto ai soli clienti di Edilbloc, vale a dire gli operatori di rivendite di prodotti edili, da vivaio e da giardino; il secondo, dalle 18 in poi, aperto a tutte le maestranze della clientela Edilbloc. Il programma prevede anche un tour in mongolfiera e musica dalle 20 in poi.

A fare gli onori di casa saranno chiamati gli attuali titolari, Sabrina e Dennis Lanza, figli del fondatore dell’azienda Walter Lanza, oltre a Claudio Garelli, responsabile commerciale della società.

La storia di Edilbloc inizia nel 1962 con l’avvio della produzione di manufatti in cemento per le costruzioni civili e industriali. Nel 1978 l’azienda diventa società di fatto, due anni dopo si amplia e parte la nuova linea automatica di produzione di blocchi in cls. Nel 1996 i figli Sabrina e Dennis entrano a far parte della società e l’anno dopo viene realizzato un capannone di duemila metri quadrati di superficie. Nel 2000 nasce la Edilbloc snc di Lanza Walter & C. Sette anni più tardi iniziano le prime certificazioni dei prodotti. Nel 2010 Claudio Garelli entra nella società come responsabile commerciale. La rete dei clienti si estende a Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. Nel 2017, infine, prende avvio la nuova linea di prodotti dedicati al giardinaggio.