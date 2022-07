Ecosystem, il nuovo sifone inox per pozzetti contro cattivi odori e insetti

Le acque reflue possono usufruire di diversi presidi come i chiusini, le caditoie, pluviali e le canalette, la cui principale funzione è quella di incanalare le acque reflue e condurle alla rete fognaria rendendo agevole la circolazione dei pedoni e dei mezzi.

I pozzetti ricoprono un ruolo cardine nel sistema di gestione delle acque piovane, creando una barriera contro la diffusione dei miasmi provenienti dalle fognature. Un elemento fondamentale del pozzetto è il sifone, che convoglia correttamente i liquidi, impedisce la risalita dei cattivi odori dagli scarichi ed evita intasamenti.

Nella maggior parte dei sifoni, però, ristagnano liquidi e detriti, che diventano un ambiente di proliferazione di insetti indesiderati come zanzare tigre, scarafaggi, mosche dello scarico, e di alcuni piccoli animali come i topi. Questo ristagno crea spesso problemi igienici, che richiedono una disinfestazione chimica che, nel lungo periodo, può risultare dannosa per l’ambiente.

In un’ottica di sostenibilità, Link Industries propone l’innovativo Ecosystem. Si tratta di un intelligente meccanismo di apertura e chiusura a leva basculante, realizzato in acciaio inox Aisi 304, che permette il deflusso dei diversi materiali di scarto, sia solidi sia liquidi, nel condotto di scarico del chiusino, richiudendosi automaticamente grazie ad una valvola di ritegno evitando qualsiasi intrusione indesiderata.

Il sistema presentato permette di preservare l’habitat dalla deposizione delle larve, evitando le disinfestazioni degli insetti adulti che inevitabilmente eliminano anche altri insetti utili e impollinatori determinanti per l’ambiente.