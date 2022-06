Winkler: la migliore riflettanza ha il colore della neve

I prodotti e i sistemi riflettenti per l’impermeabilizzazione dei tetti piani sono sempre più richiesti dai progettisti e dagli addetti ai lavori che non si vogliono limitare a realizzare una semplice e pur valida impermeabilizzazione, ma che scelgono di progettare, più in generale, il sistema di coibentazione di un edificio.

Scegliere un prodotto riflettente per il tetto significa infatti ragionare anche in termini di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, perché la riflettanza favorisce un minor assorbimento del calore solare e contribuisce al condizionamento naturale degli ambienti sottostanti, limitando l’uso di apparecchiature rinfrescanti durante i mesi più caldi, riducendo così le conseguenti spese energetiche che sappiamo essere purtroppo sempre più costose. Diminuiscono quindi i consumi, ma anche le emissioni, oltre ai non trascurabili aspetti maggiormente riconducibili alla manutenzione e alla integrità dei tetti.

I laboratori Winkler studiano e producono da anni prodotti e sistemi riflettenti per l’impermeabilizzazione dei tetti, soluzioni che già nove anni fa garantivano standard qualitativi ben oltre i requisiti richiesti.

La sfida, vinta, era quella di realizzare non solo un ottimo impermeabilizzante riflettente, ma un prodotto che mantenesse nel tempo le sue caratteristiche prestazionali, conservando a lungo il caratteristico colore bianco neve, il più riflettente in assoluto, senza ingrigire rapidamente, perdendo così la forza riflettente.

Non è un caso quindi se i prodotti Reflex di Winkler hanno ottenuto significativi riconoscimenti dai più accreditati Istituti di certificazione a livello mondiale. Fra i più prestigiosi, lo statunitense CRRC Rating (Cool Roof Rating Council) che attesta l’indice di riflettanza solare e i valori delle emissioni solari.

Inoltre, l‘Indice SRI (Solar Reflex Index) è un valore (il punteggio è di oltre 100 per i più prestazionali) che viene attribuito ad alcuni materiali edili e tiene conto sia della capacità del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacità di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica. I prodotti riflettenti Winkler hanno ottenuto una valutazione di 107 con apposita certificazione dell’Istituto Giordano e il rating CRRC.

I prodotti riflettenti della gamma Winkler sono il Wingum Plus H2O Reflex, anche nella nuovissima versione Rapid, One e il 2000 Plus Reflex.

Wingum Plus H2O Reflex e Rapid

Conforme alla linea guida Etag 005, norma relativa ai prodotti liquidi applicati come impermeabilizzanti, Wingum Plus H2O Reflex è un impermeabilizzante liquido elastomerico bianco riflettente a base acquosa, di grande durabilità e resistenza, in grado di abbattere fino al 50% la temperatura della superficie.

Garantisce resistenza al ristagno d’acqua e può essere impiegato anche su superfici di grandi dimensioni. È ideale per la protezione di coperture fortemente irraggiate, in calcestruzzo o fibrocemento, pannelli isolanti e manti bituminosi.

La versione Rapid, molto apprezzata dagli operatori professionali, garantisce un’asciugatura molto veloce, tanto da renderlo fuori pioggia dopo solo poche ore. Grazie a queste prestazioni uniche, è addirittura possibile iniziare e finire lavoro in giornata.

Winkler One

Prodotto innovativo che non contiene né acqua né solventi, One è un impermeabilizzante liquido di grandissima resistenza, pronto all’uso, appositamente formulato per applicazioni estreme su sottofondi umidi o anche bagnati e a basse e alte temperature. Permette al sottofondo di traspirare, garantendo però un’incredibile resistenza alla controspinta, fino 4 atmosfere. Assicura tempi di asciugatura molto rapidi anche in condizioni estreme (da 0° a 45°).

È particolarmente indicato per l’impermeabilizzazione e la protezione di pavimenti soggetti a forti sollecitazioni e a frequente calpestabilità, e nella versione in colore bianco ha ottime proprietà di riflettanza.

Winkler 2000 Plus Reflex

Specificamente formulato per applicazioni dove sia necessario migliorare i ponti termici e abbassare notevolmente il calore irradiato dal sole, con un conseguente risparmio di energia per il condizionamento dei fabbricati e un notevole incremento energetico dei pannelli fotovoltaici, 2000 Plus Reflex è una pittura protettiva elastomerica all’acqua, di colore bianco riflettente e resistente al ristagno d’acqua. Trova utilizzo negli interventi di protezione di membrane bituminose e coperture edili in cemento, fibrocemento, calcestruzzo, tetti metallici.

Winkler Winclean

A completamento della gamma degli impermeabilizzanti riflettenti, Winkler propone Winclean, un prodotto protettivo trasparente a bassa presa di sporco, specificamente studiato per la protezione delle superfici riflettenti e impermeabilizzanti della gamma Wingum Plus H20 Reflex E 2000 Plus Reflex.

Associato a una periodica pulizia, ogni due anni, assicura una maggior durata delle caratteristiche riflettenti dei prodotti sottostanti che potrebbero essere compromesse da depositi di polvere, foglie, smog, e così via.