Valvola antiriflusso Ottima contro l’allagamento di cantine e seminterrati

Ottima è la valvola antiriflusso di Aliaxis che consente di risolvere i problemi di allagamento in caso di sovraccarico delle reti fognarie.

In caso di sovraccarico delle fognature, spesso si rischia l’allagamento di garage, cantine e locali seminterrati. Installare una valvola antiriflusso come Ottima protegge l’abitazione dal ritorno delle acque dalla fognatura ed evita danni economicamente rilevanti.

L’utilizzo della valvola di non ritorno Ottima è particolarmente indicato in caso di:

– locali seminterrati

– zone adiacenti a fiumi, laghi, mare

– zone soggette a piogge abbondanti e con canalizzazioni datate

– sovraccarichi frequenti delle fognature per via di reti sottodimensionate

– pericolo di sovraccarico delle fognature in aree a rapido accrescimento urbanistico

– presenza di stazioni di pompaggio lungo la rete fognaria municipale.

La valvola antiriflusso Ottima è dotata di uno (Tipo 1) o doppio piattello (Tipo 2) in acciaio inox basculante che permette il normale deflusso idrico in uscita dal fabbricato verso la fognatura, ma che, in caso di riflusso, si chiude meccanicamente con la spinta dell’acqua.

Il doppio piattello blocca anche topi e roditori, che, altrimenti, riuscirebbero a risalire fino all’abitazione attraverso i tubi della fognatura.

La valvola antiriflusso Ottima è disponibile nelle versioni a innesto, con guarnizione a labbro, a incollaggio maschio/femmina e maschio/maschio a uno e due piattelli. Si installa nelle tubazioni di scarico, in un pozzetto accessibile e ispezionabile, anche su impianti esistenti grazie alla versione maschio/maschio.

I materiali con cui sono realizzati il corpo e i vari componenti della valvola evitano i problemi di corrosione, ossidazione e ruggine.

Valvola antiriflusso Ottima: caratteristiche tecniche

– Maniglia di bloccaggio removibile

– Freccia di direzione del flusso sul coperchio

– Guarnizione bi-iniettata: solidale al coperchio, non si perde durante le operazioni di ispezione e pulizia

– Leva di apertura manuale

– Base d’appoggio stabile

– Doppio piattello inox di serie (versione TIPO 2)

– Installabile su impianti esistenti