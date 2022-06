Speciale Fissaggio: l’innovativo tassello prolungato DuoXpand di fischer

Per fissare oggetti di grosso spessore e andare in profondità con la parte espandente, i tasselli prolungati sono la soluzione ideale. Proprio in questo ambìto fischer presenta DuoXpand, un innovativo tassello prolungato bimateriale per installazioni passanti che, grazie alla sua geometria a lamelle, permette un’espansione adattiva nel materiale da costruzione: questo evita fratture nei materiali cavi e porosi e consente l’ancoraggio in prossimità dei bordi.

Idoneo per applicazioni su ogni tipo di supporto, è indicato per il fissaggio di serramenti, strutture metalliche e sottostrutture per facciate.

Disponibile in due diametri, da 8 e 10 millimetri, e con lunghezze da 80 a 230 millimetri, DuoXpand è realizzato con vite in acciaio zincato e inossidabile a testa svasata piana o Fus con vite a testa esagonale flangiata: la prima versione è ideale per il fissaggio di strutture in legno su murature o calcestruzzo, la seconda per il fissaggio di strutture metalliche.

La vite di sicurezza premontata si adatta perfettamente al tassello, permettendo di risparmiare tempo in fase di installazione. Il corpo principale del tassello è in nylon grigio di alta qualità, in grado di garantire resistenza a carichi elevati, mentre la componente rossa assicura flessibilità e un’espansione ottimale.

Il corpo del tassello consente due possibili profondità di ancoraggio per un uso versatile in tutte le classi di materiali da costruzione, secondo le norme del Benestare Tecnico Europeo (Eta 21/0324).

Due profondità aggiuntive di 140 e 160 millimetri permettono un ancoraggio sicuro in materiali perforati con cavità di grandi dimensioni. L’ampio collarino evita la corrosione da contatto e sigilla il foro per un fissaggio sicuro e duraturo nel tempo, mentre le nervature laterali impediscono la rotazione del tassello per un’installazione ancora più sicura.

Il tassello prolungato DuoXpand è certificato per calcestruzzo, mattone pieno e semipieno in laterizio e in silicato di calcio, blocco pieno in calcestruzzo normale e alleggerito, blocco cavo in calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare. È adatto anche per pietra naturale compatta e pannelli pieni in gesso.

Nei materiali da costruzione pieni, il design del prodotto garantisce un’equa distribuzione del carico nel supporto. Nei materiali cavi, le speciali lamelle espandono fra le creste del mattone e formano un sottosquadro nella cavità.

La geometria dell’ancoraggio assicura che la forza sia trasferita uniformemente al materiale, evitando fratture e indebolimento del supporto. DuoXpand può essere utilizzato per il fissaggio di serramenti e portoncini, pergole, tettoie e verande, sottostrutture per facciate e coperture, staffe metalliche, ringhiere e cancelli, inferriate, balaustre, mobili pensili e staffe per schermo televisivo.